トランプ大統領「ロシア・ウクライナ首脳会談の調整開始」　ドイツ首相は“ロシア優位”の和平交渉に警戒感

アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談しました。

その後、ヨーロッパの首脳らも交えた会合を開いた上で、ロシアとウクライナの首脳会談に向けて調整を始めたと明らかにしました。

トランプ大統領：

すべて順調に進めば3者会談を開催でき、戦争を終結させる可能性が生まれるだろう。

ゼレンスキー大統領：

我々は準備ができている。3者会談への良い兆候だ。

トランプ大統領はゼレンスキー大統領との会談の冒頭、ウクライナへの「安全の保証」をめぐり、ヨーロッパをはじめ、アメリカも関与する考えを示しました。

また、ヨーロッパの首脳を交えた会談では、ロシアが求めるウクライナ領土の譲渡についても議論が及びました。

トランプ大統領：

現在の境界線を考慮し、領土の交換の可能性についても議論する必要がある。

トランプ氏はその後、ロシアのプーチン大統領に電話で協議内容を報告し、「ロシアとウクライナの首脳会談の調整を開始した」とSNSに投稿しました。

一方、会談に出席したドイツのメルツ首相は記者団に対し、「ウクライナが領土の割譲を強制されてはならない」と訴えるなど、和平交渉がロシア優位に進むことへの警戒感を示しました。