◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会 ▽１回戦 紀州ボーイズ（和歌山）９―５白河ボーイズ（東北南）（８月２日・萩谷総合運動公園野球場）

夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会が２日開幕。２年連続出場となった白河ボーイズ（東北南）は１回戦で紀州ボーイズ（和歌山）と対戦。初回に３点を先行したが、逆転負けを喫した。昨年、初出場で１勝した“先輩超え”を目標に戦ってきたが、無念の初戦敗退。それでも下級生たちにこの思いは受け継がれていく。

※ ※ ※

先輩を超える“全国大会２勝”の目標を掲げ、２年連続で大阪に乗り込んだ白河だったが、無念の初戦敗退に終わった。

春季全国大会準優勝の紀州を相手に滑り出しは順調だった。初回、２死一塁で４番の熊倉が「コンパクトに振ることだけを考えていた」と右翼線へ適時二塁打を放ち先行。井堀が左中間を破る適時二塁打、朶はセンターへのタイムリーで続いた。いきなり３点を奪う上々のスタートだった。

しかし、その裏に先発左腕の根本が２死走者なしから４連打を浴び同点。４回には４点を勝ち越された。それでも諦めない。６回２死から四死球と暴投で二、三塁として途中出場の渡邊千が２点打。粘りを見せたが、その裏に４連打で２点を許すと、反撃する力は残っていなかった。

前チームからレギュラーで全国大会を経験した小林隼主将を中心に６人の３年生がチームを引っ張ってきた。「強くなりたいという思いから、３年生にはきつい言葉を投げかけたこともあった。１、２年生が頑張ってくれたお陰で全国大会に出られたので感謝です」と小林隼主将は涙をこらえながら話した。國分清昭監督（４８）は「３年生は６人でよくやった」とたたえた。

“全国大会での２勝”という目標は新チームに受け継がれる。２年生ながら正捕手としてマスクをかぶった本宮は「勝ちに貢献できなかったのが悔しい。新チームでは２勝するだけではなく、全国制覇を狙いたい」と涙を流す３年生を見ながら飛躍を誓った。

【白河ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※小林隼大、井堀陽介、根本翔琉、金田悠生、熊倉一誓、矢吹滉

▽２年生 本宮奏翔、佐藤蓮仁、朶謙慎、生田目耀太、渡邊千真八代羚暖、中野目蓮虎、小野寺優志、鈴木彪斗、鈴木奏汰、宗田映登

▽１年生 加藤颯士、室井英人、根本眞秀、田谷柚樹、中田友翔、渡辺新、小林陽翔、深谷圭吾

初回、先制の右翼線二塁打を放った熊倉【下】６回２死二、三塁で左前２点打を放った渡邊千

渡邉の適時打で生還した本宮（右）【右】タイムリーを放ちガッツポーズする朶