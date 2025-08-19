NHK¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î·èÄê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï19Æü¡¢Æ±¶É¤¬À©ºî¤¹¤ë¼¡´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢ÃË½÷¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ïº´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤¬98Ç¯·ëÀ®¤ÎÉ×ÉØ¥Â¥å¥ª¡£2¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¡¦CM¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï¡Ö¡ØÄ«¥É¥é¼çÂê²Î!?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¾¾¹¾¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÀÎ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
°ìÊý¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Êºî¤ê¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤ò¤¿¤À¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¡¢¼«Ê¬¤¬¥»¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç°ìµ¤¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬É×¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î2¿Í¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶Ê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHKÂçºåÊüÁ÷¶ÉÁí¹ç¡¢²ÐÍË¸á¸å7»þ57Ê¬¡Ë¤ÇÆ±¶Ê¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ç±éÁÕ¡¦²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢üâÀÐ¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¡£
¼çÂê²Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤¬Àè·î¡¢¡Ö¤â¤¦´°À®¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£