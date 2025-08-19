先の参院選では“過去最低”の結果に終わった公明党。つい20年前までは900万近くまであった比例代表の獲得票数も、ついに「500万割れ」が間近に迫る。果たしてこれは、かねて指摘される「高齢化」だけの問題なのか。専門誌「宗教問題」編集長の小川寛大氏は、公明党のみならず、立正佼成会系候補の結果なども踏まえ、「宗教票自体の“終わりの始まり”」を指摘する。

＊＊＊

【写真】創価大学出身の芸能人“二大巨頭”

参院選の公示直後から、その兆候は表れていた。

都内各地では、公示日に公明党の選挙ポスターが昼過ぎまで貼られないままの掲示板がいくつも見受けられ、また「常勝関西」と自称するほど選挙に強かったはずの大阪でさえも、公明党の街頭演説に集まる人は他党に比べかなり少ない――。

創価学会を率いた故・池田大作名誉会長

もちろん地区や演説日によっても違いはあるだろう。また今夏の猛烈な暑さを考えれば、高齢者が多い熱心な公明党支持層（創価学会員）の腰は重くなって当然だ。

それでも、毎年同党の動向を追ってきた身からすると、例年とは異なる“何か”を感じざるを得なかったのだ。

こうして迎えた選挙の結果は、公明党にとって惨憺たるものだった。大阪での議席は死守したものの、神奈川をはじめとした3選挙区で落選、さらに比例代表の得票数も昨秋の衆院選から大きく減らし約520万票と、過去最低の結果に終わった。

「活動を辞める理由を探している」

この背景にある「創価学会員の高齢化」は指摘されて久しいが、その流れは加速するばかりだ。学会のカリスマ、故・池田大作名誉会長と直接触れ合った記憶を持つ、熱心な信者の大半が高齢者になり、肉体的にも精神的にも限界を迎えつつある。「旦那が亡くなったので」「老人ホームに入るから」などと、彼らはもはや「創価学会の活動を辞める理由」を探している状態なのだ。

公明党の比例代表獲得票数推移

その意味で、2023年に池田名誉会長が亡くなったことは、きっかけの一つとなったといえよう。以前より「池田氏不在を前提にした体制」を着実に築いてきた学会組織であるから、池田氏の死去が組織運営にそれほど大きな影響を与えることがなかったのはたしかだ。だが一方で、やはり精神的支柱が失われたという意味での影響は間違いなくあった。「池田先生が亡くなったから」と、活動の最前線から身を引いた学会員も少なくなかった。

学会員の選挙活動に対するモチベーションが損なわれるような事態も出てきている。

昨年の衆院選では、埼玉14区の三ツ林裕巳氏や兵庫9区の西村康稔氏等、自民党の非公認となった“裏金議員”に対して、公明党が支援にまわった地域が一部であった。お上からの指示に従って学会員が必死に「F取り」（非学会員に公明党への投票を呼び掛ける活動）をしていると、「公明党は裏金議員を応援しているのか」との言葉を投げかけられ反論もできず、これまで公明党に投票してくれていた友人でさえ離れてしまったこともあったという。

「なぜ公認されてない自民党議員を公明党が支援するのか。現場の選挙活動にも大きな弊害が出たし、私たちに対する周囲の不信感も強まるばかりでした。そんな実態があるのに、上層部は『選挙はそういうものだ』と現場の声には聞く耳を持たない。組織と現場の不和を感じざるを得ませんでした」（さるベテラン学会員）

強まる「宗教アレルギー」

党勢が急減している理由はこれだけではない。

内部では若年層の動員に躍起になっているが、その効果は薄いと言わざるを得ない。

今回の選挙で公明党は、Radiant（輝く）、Integrity（誠実）、Community（地域社会）、Empower（力を与える）の頭文字をとった「RICE」という若者向けのスローガンを掲げ、これにプッシュされる形で、たしかに内部では一部の若年層が盛り上がりを見せていたのも事実だ。こんなに若い学会員が前面に出てくる選挙は珍しいと、私自身も感じたところである。

しかし、それで街頭演説の場でいくら熱狂していても、なにせ絶対数が少ない。傍から見ていると、その「熱狂ぶり」と「数の少なさ」の乖離は明らかだった。学会内部では、これまで幽霊会員状態だった若年層を動員することができたと喜ぶ声もあるようだが、高齢化による大量離脱に比べれば、焼け石に水でしかないだろう。

新たな会員獲得策も、うまくいっているとは言い難い。

党や学会が注力するYouTubeチャンネルには会員以外の視聴者も増えてきているように見えるものの、ネットやSNSが社会に浸透するにつれ、一般層の「宗教アレルギー」はそれ以上に強まっているといえる。

10〜20代のごくごく一般的な若者たちから話を聞くと、創価学会を、統一教会どころか、オウム真理教と同じくらい過激なカルト教団だと認識している人も決して少なくない。ネット社会で宗教に対する批判が顕在化したことで、一般層は宗教団体そのものに嫌悪感を抱き、「怪しい集団」とひとくくりにしてしまうようになったのだ。

この壁は決して低いものではない。そうした現実を理解せずにひたすら拡大戦略に走っても、根本的な解決にはなりえないのは明らかだろう。

☆有料版の記事【組織票研究：公明党も立正佼成会も…参院選大敗が意味する「宗教票」“終わりの始まり”とその理由】では、以下のトピックについて詳述している。

〈有料版記事の主なトピック〉

■公明党のこれまでの党勢拡大は「政策」が支持されたからではない

■池田大作氏による“共通の敵”というKPI設定

■公明党以外の「宗教票」の推移

■「宗教票」の現在地

小川寛大（おがわかんだい）

宗教専門誌「宗教問題」編集長。ジャーナリスト。1979年熊本県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。宗教業界紙『中外日報』記者を経て、2014年より『宗教問題』編集委員、15年に同誌編集長に就任。著書に『池田大作と創価学会 カリスマ亡き後の巨大宗教のゆくえ』（文春新書）、『南北戦争英雄伝 分断のアメリカを戦った男たち』（中公新書ラクレ）など。

デイリー新潮編集部