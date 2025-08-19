有吉作品の魅力とは

文春文庫の『青い壺』が、売れに売れている。すでに没後40年以上になる昭和の作家、有吉佐和子（1931〜1984）が、1977年に刊行した連作短編集である。

一時、品切れだったが、2011年に文庫新装版として復刊。以後、ジワジワと売れつづけていた。さらに近年、原田ひ香さんの推薦コメントのオビが付いてからは、56万部を達成。本年上半期のトーハン・日販・オリコンの文庫ランキングすべてで1位となる「文庫3冠」を獲得した。旧版とあわせると80万部を突破しているという。

有吉文学の魅力は、どこにあるのか。ベテランの文芸編集者に解説してもらった。

25年ぶりに文学座が取り上げる「華岡青洲の妻」（10月公演）

「純文学、社会問題、エンタメ、通俗、フェミニズムといった、本来同居しにくい様々な要素が、何の違和感もなくひとつの作品にまとまっている点にあります。最近流行のコトバを借りれば、〈シナジー（相乗効果）〉の先駆けみたいな小説です」

そして、いま話題の『青い壺』は……

「全13話で、月刊『文藝春秋』1976年1月号から連載されました。さる陶芸家が作った〈青い壺〉が、売られたり盗まれたりしながら、さまざまな人のもとをわたり歩いていく。そのたびに、多種多様な人間ドラマが展開する。次の話では、どこにどんなふうに〈青い壺〉が登場するのか……まさに熟練工による珠玉の逸品。1話あたりも適度に短くて、読みだしたら止まらないエンタメ短編集です」

有吉作品は、社会問題に対する先見性が、驚くほど早いことでも有名だった。

「『恍惚の人』で老人介護、『複合汚染』で環境問題、『不信のとき』で不倫ブーム、『非色』で人種差別……。すべて、いまのような大問題になる以前に取り上げています。文化大革命後、週刊新潮で『有吉佐和子の中国レポート』のようなノンフィクションも連載している。芥川賞にも直木賞にも無縁でしたが、まさに〈ひとり総合雑誌〉とでもいうべき幅の広さでした」

そんな有吉文学の、もうひとつの魅力が〈演劇〉〈舞台〉〈伝統芸能〉にまつわる作品群である。

「そもそも有吉さんは、幼少時から歌舞伎ファンで、若いころは、雑誌『演劇界』のライターでした。一時は、日本舞踏の家元、初代吾妻徳穂（五代目中村富十郎の母）の秘書をつとめていたほどです。だから彼女の作品には、伝統芸能を題材にしたものが多くあります。芥川賞候補作『地唄』、直木賞候補作『白扇抄』（旧題『白い扇』）、ほかにも文楽が題材の『一の糸』『人形浄瑠璃』、日舞は『連舞』『乱舞』、花柳界は『香華』『芝桜』、芸能界は『開幕ベルは華やかに』、歌舞伎の創始は『出雲の阿国』……、いま話題の『国宝』の先駆けのような作品ばかりです」

世界初、全身麻酔で乳がんを手術した江戸時代の医師

そんな作家だけに、実際に〈戯曲〉も多く書いている。人形浄瑠璃「雪狐々姿湖」（ゆきはこんこんすがたのみずうみ／原作：高見順）、NHKテレビ・ドラマ「石の庭」（1957年）、ミュージカル「山彦ものがたり」（1975年）、帝国劇場で上演された「日本人萬歳！」（1977年）……。

「しかし、やはり“有吉戯曲”といえば、自作短編『亀遊の死』をもとにした『ふるあめりかに袖はぬらさじ』、そして、代表作の小説を自ら戯曲化した『華岡青洲の妻』の2作に尽きるでしょう。この2作は、ともに日本演劇史にのこる名作と呼んでも過言ではありません」（演劇ジャーナリスト）

その「華岡青洲の妻」が、今年、立てつづけに、2つの舞台となって上演される。まずひとつは、松竹の製作で、京都・南座や新橋演舞場などで上演された（8月17日まで）。そして10月26日からは、文学座が紀伊國屋サザンシアターで上演する。

「おなじ戯曲が、商業演劇と新劇とで、あまり間を置かずに上演されるのは、珍しいケースだと思います」

では、小説『華岡青洲の妻』とは、どういう作品なのか。

「文芸誌『新潮』1966年11月号に一挙掲載され、翌年2月に単行本化された中編小説です。江戸時代、有吉さんの故郷・和歌山に実在した医師・華岡青洲の一家がモデルです。青洲は、世界で初めて、全身麻酔薬で乳がんなどの外科手術をおこなった医師ですが、この小説が出るまで、一般にはまったく知られていませんでした」

小説は、江戸時代の医学界をわかりやすく描写しながら、いかにも“有吉文学”らしい味わいを醸し出す。

「全身麻酔薬の開発は、実用まで時間がかかりました。最初は犬や猫を実験台にしていたのですが、やがて人体実験の段階になる。すると、青洲の母と嫁が、たがいに実験台を名乗り出て、いわゆる“嫁姑の争い”が展開するのです。そのスリリングな筆運びとド迫力は、さすがに有吉佐和子ならではで、読み応え十分です」

互いに青洲を“独占”しようと争う嫁・姑の姿は、有吉佐和子ならではのフィクションだが、そこに、貧しくとも誇り高く生き抜こうとする女性たちの姿や、当時の医学界にあった迷信や誤解を乗り越えようと奮闘する医師たちの姿が加わり、重層的な厚みをもった小説となっている。いまでも新潮文庫で読まれつづけているロングセラーである。

この小説が有吉佐和子自身の手で戯曲となり、1967年、東宝製作の芸術座公演で初演された。

初演は山田五十鈴だったが、杉村春子の当たり役に

「初演は、姑・於継＝山田五十鈴、嫁・加恵＝司葉子、青洲＝田村高廣、演出＝有吉佐和子自身でした。嫁の司葉子をいびる山田五十鈴の表情が能面のようで、ほんとうに怖かったと伝わる名舞台です。9月〜10月の2か月公演で、連日満席となりました」

だが、おそらく往年の演劇ファンであれば、『華岡青洲の妻』の姑役といえば、文学座の大女優・杉村春子を思い浮かべるのではないだろうか。嫁をチクチクといびる青洲の母・於継こそ、杉村春子の当たり役では……と。

「実は、初演は東宝でしたが、再演からは文学座の上演が多くなり、於継は杉村春子の当たり役となったのです」

たしかにこの芝居は、初演以来、前回までに33回上演されているが（有吉台本以外の脚色・潤色公演含む）、実に、そのうち13回は杉村春子の於継なのである（以下、山田五十鈴5回、2代目水谷八重子4回、淡島千景3回……。ただし八重子は、嫁＝加恵も3回演じている）。

なぜ、これほどの名舞台を、東宝が“手離した”のだろうか。

「初演の大入りを観た、東宝演劇の大幹部・菊田一夫が『客が入りゃあいいってもんじゃない』と、冗談で皮肉を言ったところ、作・演出の有吉さんがカチンときてしまい、再演は文学座に持っていった……とか。もちろん大げさな“伝説”ですが、いかにも気の強い有吉さんを彷彿とさせるエピソードです」

だが実は、文学座・杉村春子と有吉佐和子は、それ以前から仕事で組んでいた。

「1962年、有吉さんは、文学座のために『光明皇后』を書き下ろしています（演出＝戌井市郎）。奈良時代、長屋王の変を題材にした宮廷ものです。これがたいへんな超大作で、当時のほぼ全座員、さらに研究生まで動員する大舞台でした。ここで主役を演じたのが杉村春子です」

それだけに「有吉さんは、最初から於継は、杉村春子をイメージして、あて書きしていたのでは」との憶測さえ生まれた。

ところで本年の、松竹版・新橋演舞場の「華岡青洲の妻」は、姑・於継＝波乃久里子（途中休演あり）、嫁・加恵＝大竹しのぶ、青洲＝田中哲司、演出＝齋藤雅文となっている。波乃も大竹も初役である（ただし、波乃は、嫁＝加恵を3回、妹＝小陸を5回演じている）。

「大竹しのぶは、いま68歳です。それだけに、てっきり、いびり役の姑・於継を演じるのかと思ったら、嫁・加恵だという。最初は26歳という設定ですよ。それだけに、半ば怖いもの見たさで観劇しました。さすがに大女優だけあり、見事にこなしていましたが、時折、歌舞伎の老女方が町娘を演じているように見える瞬間がありました。それだけに、この芝居は、歌舞伎でもできるのではないかと思いました。おなじ有吉さんの名作『ふるあめりかに袖はぬらさじ』も、文学座・杉村春子が初演でしたが、いまは坂東玉三郎が引き継いで、歌舞伎としても上演しています。『華岡青洲』も、中村萬壽・時蔵父子あたりで演じたら、また別の味わいが生まれるのではないでしょうか」

文学座が25年ぶりに上演

そして、10月からは、杉村春子が当たり役だった、“文学座ヴァージョン”が登場する。

「文学座が本作を取りあげるのは、2001年の全国公演以来、25年ぶりです。今回は、姑・於継＝小野洋子、嫁・加恵＝吉野実紗、青洲＝采澤靖起、演出＝鵜山仁という布陣で、みなさん、初役です」

今回、初めて本作を演出するという、ベテラン、鵜山仁に話をうかがった。

「実は、わたしの伯母が和歌山にいて、華岡青洲のことはよく聞いていたので、親しみはありました。しかし、近年の文学座には、本作のように着物で演じる和もの芝居の系譜がすくなかった。そのうえ、全編が独特の紀州弁です。少々、手ごわい作品のように思っていました。でもそろそろ、こういう和ものを、次の世代につなぐことも大切だと感じ、取り上げることにしました。もともと、杉村春子さんが演じていたような和もの名作は、一定の人気があるんです。『怪談牡丹灯籠』や『女の一生』などとともに、この『華岡青洲の妻』も地方からのニーズも高かったものですから」

一般には、嫁・姑の争いを描いた作品のようにいわれるが……

「たしかに、そんな印象があります。しかも、杉村春子さんが長く演じてきたので、彼女のイメージも強い。ところが、原作や台本をじっくりと読みなおしてみると、そんな狭量な作品ではないことに気づきます。有吉さんの世界の巨大さに驚きました。この作品は、背後に、自然と人間との葛藤や共存などが、しっかりと描かれています。たとえば、前半では、女性たちが機織りをして布地を生産し、業者に売っている場面が登場します。ここなどは、明らかに、自然から新たなものを抽出し、それをもとにして生きていく人間の姿を象徴的に描いています。その間、男である華岡青洲は京都に遊学していて登場しない。女性たちだけで、たくましく家が守られている。このあたり、さすがに『複合汚染』や『恍惚の人』といった社会性のある小説を書いた有吉さんならではだと思います」

有吉佐和子は、〈戯曲〉も書いたが、やはり、本業は小説家である。小説家が書いた〈戯曲〉には、なにか特色があるのだろうか。

「やはり、ほかの戯曲作家とはちがいます。とてもエッジの効いた筆致で書かれている。たとえば、嫁・加恵のセリフは、様々な葛藤に気づいていないような感じで書かれているんです。つまり、口では姑と争っているけれど、実は、本心から対抗心があるわけではないような……かえって嫉妬口調の奥に、愛情が見え隠れする……いかにもイノセントであるというか……このあたりは、舞台劇だからこそ表現できる部分で、実際に演じると、どんな感じなるのか、いまから楽しみです」

開幕3日前に代役が決定した、小野洋子

姑・於継役は、杉村春子の没後、文学座では、しばらく吉野由志子が演じていた。今回は、小野洋子が初役で演じる。

「実は、今回の松竹版、7月の京都・南座公演では、於継役の波乃久里子が急病で降板。急きょ、開幕3日前に代役に決まったのが、文学座の小野洋子だったのです」（演劇ジャーナリスト）

もちろん、文学座公演は、まだ稽古もはじまっていないから、小野洋子は3日でセリフを入れて初日に臨んだ。ひとりの俳優が、おなじ作品でおなじ主役級の役を、商業演劇と新劇でつづけて演じる、珍しいケースとなった。その公演を観たという鵜山仁さんによれば、

「ただでさえ時間がないうえ、杉村春子さんの当たり役を引き継ぐわけですから、二重三重のプレッシャーがあったと思うんですよ。それにしては、意外と、ヌケヌケとやってましたね（笑）。もともと、舞台度胸のあるひとですが、この芝居は、とにかく紀州方言がむずかしい。その点も、見事にこなしていました」

実は、南座のあと、7月末に、福岡・久留米公演が3ステージあった。こちらの於継は、おなじ文学座の名越志保が代役に立ち、これまた見事にこなしたという。老舗劇団ならではのパワーである。ちなみに波乃久里子は、8月の新橋演舞場公演で復帰したが、終盤でふたたび降板。２ステージが休演となった。

「波乃久里子は南座公演も急性気管支炎で休演しましたが、たしかに復帰後も、少々、声がかすれているようでした。79歳の高齢なので、かなり無理を押して舞台に立ったのではないでしょうか」（演劇ジャーナリスト）

そこで、最後の3ステージだけ、久留米公演で代役に立った文学座の名越志保が、再登板した。本来、短い出番だが、乳がんの老女・お勘役で出演していたので、スケジュール的に問題はなかった。しかし、いくら以前に演じているといっても、公演再開までに1日半しかなかったのだ。

「この即応ぶりは、さすがに文学座のベテランだと思いました。そもそも名越志保は58歳なので、嫁役の大竹しのぶより、10歳若い。しかも柔らかい顔立ちで、波乃久里子とはタイプがちがう。なのに、見事に気の強い姑を演じて、大竹と“名勝負”を演じていました。千穐楽のカーテンコールでも、ひときわ大きな拍手を浴びていましね」

文学座の2人の女優に助けられて、松竹は、文学座に頭が上がらないのではないだろうか。そして、いよいよ、次は、その文学座公演となるわけだが……。

「今度の文学座公演では、特に於継＝小野洋子さんをフィーチャーするような演出にはしません」

と、演出の鵜山仁氏が語る。

「この作品は、“生きる”ことにまつわる群像劇なんです。医学がいまほど進歩していない時代に、情報も物資も乏しい地方で、いかにして“生きのびる”ために、ひとびとが苦労したかを描いている。嫁姑の争いも見どころですが、ぜひ、背後にある壮大なスケールを感じ取っていただけたらと思います」

それこそが、有吉佐和子が伝えたかったことにちがいない。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

