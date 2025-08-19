こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。



毎回、当連載では冒頭にクイズを掲載していますが、今回のクイズは「エッセイの校閲」です。

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

クイズで使用した文章をそのまま、生成AIやAI校正ツールにも校閲してもらいました。今回の連載ではその結果をご紹介しますので、皆さんも連載を読む前にぜひ校閲に挑戦してみてください。

調べ物（ファクトチェック）は不要です。最初から最後まで読んでいって、明らかな誤字脱字や差別表現、また著者に確認すべきと感じた箇所をメモしていってください。プリントアウトして挑戦していただくのがお薦めです。

これまでの連載で出てきた、「判断に迷う表記、表現」を盛り込んだため、内容は荒唐無稽ですがご了承ください（校閲はどんな文章が来ても、つねに真摯に向き合わねばならないのです……）。

辞書以外にも色々な資料に当たる

制限時間は5分間です。では、どうぞ！

AIにエッセイを校閲してもらった

さて、当連載では前々回から、「AIに校閲は可能なのか？」を検証していますが、今回はその第3弾です。“素読み”、すなわち単純な誤字脱字や差別表現など、文章を一字一句確認して、著者に確認すべき箇所を洗い出す作業について考えます。現在の、そして未来のAIがどこまで素読みを担えるのか、見ていきましょう。

クイズに挑戦していただいた方は、先に答えを確認してみてください。答えにあるように、人間の校閲者なら全部で31箇所の校閲疑問が出ると想定しました。ただし、校閲者によって微妙に扱いの変わる箇所もあり、「必ず明記すべき箇所」は27箇所です（詳細はクイズの答えをご覧ください）。

プリントアウトがおススメです

では、AIはどう校閲したでしょうか。

まずは「ChatGPT」（最新版の「GPT-4o Pro」、2025年7月14日時点）に校閲してもらいました。ちなみに、かかった時間はなんと10秒ほど！ 人間の30倍のスピードです。

つづいて、校閲結果の中身を見ていきます。

例えばカギカッコの形の違いや、「10月21月」、「機能の午前中」（正しくは「昨日の午前中」）、「第一間接」、「深掘り」「健庚」といった、単純な誤植についてはビシビシ指摘してくれました。「成果」という言葉の誤用についてもしっかり気づきました。



とはいえ、スルーした箇所も多々、見受けられました。例えば「志賀」「三島」の混同です。文脈上、突然「三島」が出てくると違和感がありますが、何も指摘されませんでした。また、同席していたのが「友人」と「姉」で揺れていたり、「午前中……行く前……正午過ぎ」の時系列についてもスルーしていたり……。対象者の取り違えや時系列の齟齬などは、実際のゲラでも頻出する重要な確認箇所で、「必ず指摘しなければならない箇所」の一つです。

生成AIは差別表現に強いのか？

また、今回の文章には差別表現を2箇所、盛り込んでいたのですが、ChatGPTではそのうち1箇所しか指摘してくれませんでした。

具体的には、「店員の女性は金髪の割に頭がよさそうだった」（ジェンダー、容姿についての差別）について、ChatGPTは指摘してくれましたが、「カニなんかを獲って生計を立てている漁師の気が知れない」、すなわち職業差別に関する記述については指摘がなかったのです。ChatGPTは差別表現のチェックに強いという印象を個人的に持っていたので、この結果は意外でした。

ただし、ChatGPTに「カニなんかを獲って生計を立てている漁師の気が知れない、という文章には差別表現が含まれますか？」と改めて個別に質問すると、「はい、その表現は差別的・侮蔑的なニュアンスを含む可能性が高いと考えられます」との回答に始まり、詳細な見解を述べてくれました。長い文章の中にあると埋もれてしまうのでしょうか。このあたりはAIも“進化の最中”なのかもしれません。



というわけで、ChatGPTは「必ず明記すべき指摘」27箇所中のうち、20箇所の指摘となりました（答えの画像を参照）。

以前の連載で触れたように、校閲疑問は多ければ多いほどよい、とは限らないのですが、「指摘すべき箇所」をスルーしてはいけません。ChatGPTが10秒でここまで拾えるのは驚異（いや、脅威？）で、単純な誤植はかなりさらってくれましたが、「対象の取り違え」「時系列の把握」などに大きな課題があることもわかりました。

他の生成AIはどうか

続いて、Gemini（googleが提供する生成AIサービス、バージョンは最新版の2.5Pro）にも同様に校閲をお願いしました。結果としてはChatGPTと大差なく、27箇所中18箇所の指摘。「三島」「姉」や時系列の問題に関しては同じくスルーでした。

……と、私はここで、「AIも意外と大したことねーじゃねーか」と、言いたいのではありません。人間の校閲者として“既得権益”を主張したいわけでもありません。むしろ、AIの良い部分は出版業にもどんどん取り入れたほうがよいと思っています。

AIにおいて特筆すべきは、やはりその処理スピードです。単純な誤植を「10秒で」しっかり拾う腕前については、どんなスーパー校閲人間でも絶対に叶いません。今後はこの処理能力がさらに向上していくのかと思うと身震いがします。

しかし、現時点では、「校閲者としてちゃんと指摘すべきところ」をすべて網羅してくれているわけでは全くなく、ファクトチェックと同様、AIに素読みを一任することはできない、と言い切れます。現時点ではあくまで「書き手側が」、入稿前に補助的に使うというイメージでしょうか。

AI校正ツールの実力は？

今回はもう一つ、生成AIではなく「AI校正ツール」にも同じ文章をチェックしてもらいました。具体的なサービス名は伏せますが、月ごとに課金される有料のものです。



結果としては、句点の重なりやひらがなの誤植など、ごく単純なミスはおおむね拾ってくれましたし、差別表現も2箇所中1箇所（「金髪の女性」のほう）は指摘してくれました。しかし、「ワクチン摂取」などの誤植や、文脈から判断する必要がある箇所などについては指摘がなく、27箇所中13箇所の指摘にとどまりました。

「AI校正ツール」についても、入稿前の原稿整理としては最適かもしれませんが、それを使ったからと言って「校閲（校正）が終了した」とは決してならないと感じました。ただ、例えばweb記事における「NGワード」の洗い出しなどには威力を発揮するでしょう。組織内でうまく使いこなせば、人間の労力を他のもっと大事なところに割くことが可能です。

2025年のAIが認識できていない「違和感」

総括として、2025年時点では、校閲の素読み作業において「AIが得意な誤植」と「AIが苦手な誤植」があるのだな、と感じました。特に、文脈を読み込むことによって自然とわかるような誤植、つまり「ここは“三島”ではなく“志賀”が正しいだろう」、といったような、生身の人間なら持つことのできる「違和感」のようなものがAIにはまだまだ共有されていない、という印象です。

とはいえ、それもあくまで2025年時点の話なのかもしれません。例えば、スマートフォンがここまで普及するとは25年前の2000年にはほとんど誰も予想していなかったでしょう。25年後、2050年のAIはどうなっているでしょうか？

次回は、校閲3要素の3つめ「合わせ」とAIの関係について見ていきます。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部