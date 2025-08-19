連日、暑い日が続く日本列島。猛暑日も熱帯夜も当たり前、という恐ろしい時代になってしまったが、こんなときこそ音楽で気分をアゲたい！ そこで、10代〜60代以上の男女300人に「好きな夏の歌」をアンケート。夏のお供に最高な曲が勢ぞろいしたサマーソングBEST10をいざ大発表！

＊＊＊

【写真を見る】イケイケからしっぽり系まで、胸騒ぎの夏ソングBEST10！ 全国民が愛したのは

4票ずつ入った10位の4曲は、もっとも新しいものから松任谷由実『真夏の夜の夢』（1993年）、榊原郁恵『夏のお嬢さん』（1978年）、美空ひばり『真赤な太陽』（1967年）と昭和の“夏の尾瀬”を思い出す唱歌『夏の思い出』（1949年）と、懐かしソングのオンパレード。

各世代300人の男女が選んだ“国民的サマーソング”は？

『真夏の夜の夢』は「ユーミンらしいアップテンポな曲」（埼玉県・61歳女性）、『夏のお嬢さん』は「明るいキャラの榊原郁恵の曲は、夏にふさわしい曲だった」（北海道・68歳男性）など、歌い手それぞれの“らしさ”を評価する声があがった。『真赤な太陽』は「それまでの歌とはまった違うジャンルの歌を初めて歌った事が驚きだった」（兵庫県・74歳男性）、『夏の思い出』は「夏が来れば思い出す…。子どもの頃からずっと夏になると何時も自然とこの歌い出しが口から出てくる」（茨城県・62歳女性）など、“当時の思い出”が浮かんでくるという声が。10位の4曲は「60代以上」男女の好きな曲に人気が集まった。

9位は1971年にリリースされた吉田拓郎『夏休み』。「子供の頃の懐かしい思い出がよみがえる」（大阪府・66歳女性）と、こちらも懐かしい風景を歌った曲なのだが、なぜかこれが広島の原爆投下に対するメッセージソングであるという都市伝説が広まってしまい、6年前には「反戦歌などでは断じて！ない！」と本人が公式サイトで強く否定する事態に。

7位はカラオケ人気曲が

7位にランクインした2曲はサザンオールスターズ『真夏の果実』とオレンジレンジの『イケナイ太陽』で、7票獲得。

『真夏の果実』は’90年7月に発売されたバラードで、40代以降を中心に人気を集めた。「付き合っていた彼が好きだった曲で、甘酸っぱい思い出の曲」（静岡県・54歳女性）、「発売された当時、夏の間ずっと聴いていた」（東京都・54歳女性）と、青春時代に思いを馳せる人や、「歌詞がおしゃれで、切ないメロディ。夏の曲は元気なものが多いけれど、この切なさが好き」（神奈川県・74歳女性）、「胸にグッとくる、とにかく良い曲」（東京都・47歳男性）と、楽曲の良さに魅了されている人も。

『イケナイ太陽』は「夏になると推しがよく歌ってくれるので」（宮城県・19歳女性）というコメントからわかるように、YouTubeの【歌ってみた】などでVチューバ―らがカバーし人気が再燃している。2007年の人気ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニング曲で、夏らしい開放感あふれる1曲だ。

4位は『太鼓の達人』でおなじみ曲も

続くは12票の同票で、井上陽水の『少年時代』と、サザンオールスターズで『TSUNAMI』、ゲーム『太鼓の達人』でおなじみの『夏祭り』の3曲が4位にランクイン。

『少年時代』は中学・高校の音楽教科書に何度も掲載されているおなじみの曲だ。「小学生のころに出た曲なので、子どものころの夏を思い出す」（愛知県・44歳女性）、「兄弟や今は亡き両親との夏の情景が鮮やかに次々とよみがえり、懐かしさでいっぱいになる」（東京都・74歳女性）、「昔を思い出す」（福井県・64歳女性）と、郷愁を誘われる人が多いよう。

ほかにも「透き通る歌声が涼しく感じられて、夏になるとつい口ずさんでしまう」（兵庫県・63歳女性）、「暑いときこそ、のんびりした涼しげな曲が聴きたいので」（東京都・54歳女性）などのコメントも。挫けそうになる強い日差しを和らげてくれそうな避暑地ソングといえば、この曲かも。

サザンオールスターズの『TSUNAMI』は’00年1月発売。歴代シングル売り上げ4位の大ヒット曲だ（ちなみに1位は『およげ！たいやきくん』）。

1月発売ということからもわかるように、曲自体は夏を歌ったものではないが、「夏といえばサザン」（千葉県・44歳女性）、「サザンの中でも大好きな曲」（大阪府・53歳女性）と支持を集めた。また、「若いときに海でよく聴いた」（岡山県・52歳男性）、「青春時代、夏のドライブデート中に聴いていた」（大阪府・61歳女性）、「夏のドライブでよく聴いてます」（大分県・35歳男性）と思い出と直結している人も多い。♪見つめ合うと〜と、オープンカーで海沿いを飛ばしながら熱唱すれば、猛暑もどこ吹く風！？

そして『夏祭り』。元祖は’90年にJITTERIN’JINNがリリースした曲だが、若い世代にはその10年後、Whiteberryがカバーした曲としておなじみだ。

♪君がいた夏は〜と歌われるサビが耳に残るこの曲は、甲子園の応援歌として演奏されたり、「太鼓の達人」に登場したりするためか、10代〜20代から多くの票を集めた。「昔から聴いているし、これを聴くと夏だなと感じる」（東京都・19歳男性）、「テンションが上がる」（栃木県・26歳女性）、「いかにも“夏！”という感じ」（愛知県・26歳女性）と、夏のアゲソングとして高い人気を誇っている。また、「『太鼓の達人』でよく遊んでいたから」（愛媛県・32歳男性）というキュートな意見も。

ミセスはすでに「夏の定番」!?

第3位には今、超絶大人気のロックバンドMrs. GREEN APPLEの『青と夏』が19票でランクイン。’18年8月発売のこの楽曲は、特に10代から圧倒的な票を獲得し、10代ではぶっちぎりの第1位となった。

「青春がめちゃくちゃ含まれている」（北海道・16歳男性）という声にもあるとおり、アップテンポの爽快なメロディは青春全開。

「青春が持つ楽しさ、虚しさ、寂しさがきれいに曲として昇華している。ポップなメロディとどこか憂鬱な気持ちもある歌詞のギャップがとても良い」（京都府・15歳女性）という若者世代の深い洞察や、「夏を感じさせてくれる。心が躍って楽しい気持ちになる」（山形県・54歳女性）という上世代からの支持も。

今回ランクインした曲の中ではもっとも新しい曲となったが、「もう夏ソングの定番になっている」（秋田県・22歳男性）という声もあがるほど。向かうところ敵なしのミセス、その人気がここでも証明されたようだ。

人気ツートップは30年来の超人気曲

そして2位は24票で、ゆずの『夏色』。’98年6月発売の1stシングルで、♪この長い長い下り坂を〜と口ずさみながら自転車のペダルを漕いだ人も多いのでは。30代を中心に各年代から支持を集めた。

「これから楽しいことが始まるような、ワクワクする感じが表現されていて気分が上がる」（福島県・50歳男性）、「夏に欠かせない曲」（鹿児島県・54歳女性）と、気持ちをアップリフティングさせてくれる効果は絶大のようだ。

さらに、青春時代の記憶を呼び起こされる人も多いようで、「CDも買ったしライブにも行ったし、今でもカラオケで歌う。色褪せない名曲」（宮崎県・45歳女性）、「高校時代の青春ソング。口ずさむと当時の夏の情景が浮かんでくる」（山口県・43歳女性）など、ノスタルジックなコメントも。20世紀末のあのころは、これほど殺人的な暑さではなかったよな、と思うなど…。

堂々の1位は、’90年5月発売のTUBE『あー夏休み』。28票を獲得した。30代以降、特に50代からの人気が高かった。

「一瞬で浮かんできた曲」（岡山県・36歳男性）というほど、夏の定番だ。「暑い日が続くと、ついつい口ずさんでしまう」（大阪府・44歳女性）、「夏になるとカラオケでよく歌う」（京都府・60歳女性）という意見に、共感する人も多いのでは。また「当時、♪あーズル休み〜と替え歌にしていました（笑）」（高知県・49歳男性）なんていうおもしろコメントも届いた。

また「夏に聴きたい曲は？」というアンケートの回答として、曲名なしで「TUBE」、「TUBEの曲全般」と書かれたものも多かった。「夏といえばTUBE」は国民的な共通認識となっているようだ。

この先も暑さが続きそうで、ため息をつきたくなる日々。だが、『あー夏休み』に寄せられた、「暑い日の海の感じを思い出して、暑いことが楽しくて元気になる」（神奈川県・56歳女性）というコメントをお手本にして、気持ちをアゲてくれるマイサマーソングを見つけてみるのもいいかもしれない。

取材・文／今井ひとみ

デイリー新潮編集部