40年以上、日本人の死因1位の座にあり続けている「がん」。その予防こそが健康長寿の実現に向けた一丁目一番地といえよう。そこで大事になるのは確かな情報に基づいた対策だ。寝不足と寝過ぎ、どちらががんになりやすいのかなど、身近で役立つデータを紹介。【佐藤典宏/帝京大学福岡医療技術学部教授】

＊＊＊

以前、私は「週刊新潮」さん（3月13日号）で、がんを遠ざける、あるいはがんになったとしても長生きしやすい10の食材を紹介しました。

2人に1人ががんになる今の日本社会で、がんの予防は健康長寿の増進のためにとても重要な課題です。そこで、日々の生活で簡単に取り入れられる「10の抗がん食材」を取り上げたわけですが、もちろん、がんの予防は食材だけに限定されるものではありません。日常のあらゆる局面で、その振る舞い方によってがんを防ぐ可能性は高めることができます。

佐藤典宏教授

とはいえ、次のような「ザ・教科書」的なアドバイスをされても、正直に言ってみなさんうんざりするのではないでしょうか。

禁煙し、節酒に努め、バランスの良い食事を心がける――。

当たり前のことではあるものの、だからこそ、あまり胸に響かない。より知りたいのは、もっと具体的で、データに基づいたがん予防法なのではないか。そう考えて今回は、10の抗がん食材に続き、新たに論文が発表されるなどして、エビデンスがしっかりとした「生活に密着したがん予防情報」をお届けしたいと思います。

例えば、食事と並んで健康維持に運動は欠かせませんが、運動不足の程度を評価する指標の一つに座位時間があります。厚生労働省も「座り過ぎ」に警鐘を鳴らし、近年、注目を集めています。そして、2020年に「Cancer Science」という雑誌に報告された論文によると、日本人3万人以上を対象にした大規模調査の結果、仕事中に7時間以上座っていた人にある傾向が見られました。それは……。

「寝過ぎ」の人の大腸がんリスクは3.8倍

〈帝京大学福岡医療技術学部の佐藤典宏教授は、すい臓がんを中心に、これまで1000例以上の外科手術を行ってきた「がん治療認定医」で、さまざまなデータを分析し、がん予防の啓発に力を入れている。

そんな佐藤氏が解説するのが、迷信やうわさの類いではない「本当のがん予防法」である。〉

全ての部位のがんリスクが高い傾向にあり、とりわけ男性ではすい臓がんリスクが2.3倍、女性では肺がんリスクが2.8倍になる。これが仕事中の座位時間が7時間以上の人の「現実」です。従って、座り過ぎを防ぐことが、がん予防には有効といえます。

まず、座らずに立っているだけで、筋肉を使いますから代謝や血流が促進されます。つまり座位時間を減らすことは、身体活動量を増やす第一歩であり、それががん予防に役立つわけです。加えて、座位時間が長いと、例えばソファに座りながらポテトチップスを食べたり、ゴロゴロとうたた寝して夜の睡眠が不規則になったりと生活習慣が乱れ、不健康につながる点も考慮すべきでしょう。

なお、睡眠時間に関しては、海外の研究によると6時間未満の寝不足気味の人の大腸がんリスクは2.1倍、逆に9時間以上で寝過ぎの人は3.8倍になると報告されています。日本人を対象にした調査でも、がんに限らず全ての死因による死亡率は、睡眠時間7時間の人が最も低いことが明らかになっています。座り過ぎだけでなく、寝過ぎも、がんの要因になるのです。

明るい部屋で寝ると……

また、20年に「Cancer Management and Research」という雑誌に載った論文では、スマホ依存症の女性は乳がんリスクが43％上昇すると報告されています。要因としては、座り過ぎと同様に、スマホを使い過ぎるとやはり睡眠時間が削られ、主に夜間に分泌され質の良い睡眠を促すホルモンであるメラトニンの働きに影響を与える可能性が推察されます。

ちなみに、明るい部屋で寝る人は、真っ暗な部屋で寝る人と比較すると前立腺がんのリスクが2.8倍程度高くなるとの研究結果もあります。古来、人間は日の出とともに起き、日の入りとともに寝る生活をしていました。それに逆らい夜間も光を浴びると、サーカディアンリズム（体内時計）が狂い、自律神経やホルモンバランスが崩れ、がんになりやすくなるのだと思います。寝室は真っ暗にして寝るのがお勧めです。

運動の話に戻ると、筋トレによるがん予防効果はさまざまに報告されていて、その要因の一つとして、少し前に週刊新潮さんでも特集されていた、筋肉から分泌されるマイオカインという健康ホルモンの働きが挙げられます。

そしてなによりも、筋トレをして筋肉量が増えると、免疫で大事な役割を果たすリンパ球も増えます。がんの予防だけでなく、がんになってしまい治療をする際、とりわけ免疫療法においては、筋肉量が大きく結果を左右します。

ズボラな人に朗報

また、スポーツも、がんを含めた死亡リスクを低下させます。水泳（5％低下）、ウォーキング（9％低下）、ランニング（15％低下）を上回り、最もリスクを低下させるのはテニスやバドミントンなどのラケットスポーツ（16％低下）という調査結果が出ています。ラケットスポーツは運動の強度が高く、筋肉などにより強い刺激を与えることや、チームメイトあるいは対戦相手とコミュニケーションを取る機会が多く、その精神的な効果も要因として考えられます。

そう言われても、筋トレやスポーツを習慣化するのはズボラな自分には無理。そんな人に朗報です。

「VILPA（ヴィルパ）」という言葉をご存じでしょうか？ 「激しく一時的な日常生活における身体活動」のことで、例えば電車に乗り遅れるのを防ぐために駆け足をしたり、階段を急いで駆け上がったり、掃除でせわしなく動いたりする身体活動がヴィルパに相当します。

オーストラリアとイギリスの合同研究チームが2万5000人以上（平均年齢62歳）を対象に調査したところ、1日1回ヴィルパをするだけで、全くしない人よりもがん死亡リスクが下がることが判明しています。さらに、1日3回ヴィルパをすると約30％もリスクが低下します。

花粉症の人はがんによる死亡リスクが低減

ジム通いやジョギングを日課としていない人、あるいはできない人でも、通勤時に少し駆け足をしたり、家事をこなしたりするだけで、がんは予防できる――。ヴィルパのがん予防効果を知ると、体を動かすのが苦手な人でも、かなり気が楽になるのではないでしょうか。普段、ちゃんと家事をすればがん予防につながるのですから。この点から考えると、座り過ぎやスマホの使い過ぎに注意するのを含め、「人間らしい日常生活をしっかりと送る」ことが、がん予防にとっていかに大切かが分かると思います。

続いて、運動や睡眠以外の、がん予防に関する興味深いデータを紹介していきたいと思います。

常に目がかゆく、くしゃみと鼻水が止まらなくなり、シーズンが来る度にとても憂鬱（ゆううつ）になる……。毎年、多くの人が悩まされ、2人に1人以上が発症しているとされる花粉症は、がん以上の“国民病”ともいえます。花粉症の人からすると、症状がない人はうらやましくて仕方がないと思いますが、実は花粉症にも“メリット”があります。

群馬県の中高年住民約1万人を対象にした観察研究によると、花粉症のある人とない人のその後を比較したところ、前者のがんによる死亡リスクは52％も低下。実にリスク半減です。また、花粉症歴がある人のすい臓がん発症リスクは43％低かったという論文も発表されています。

そのメカニズムはまだ解明されていませんが、アレルギーの一種である花粉症の人は、免疫機能が活性化し、鍛えられたため、がんになりにくいのではないかと推察されます。いずれにしても、花粉症の人は目のかゆみや止まらない鼻水で損ばかりしている、というわけではないといえそうです。

猫を飼うと……

次に、ペットとがんの関係性について解説します。

19年に「Environmental Research」という雑誌に掲載された論文では、19歳以上のアメリカ人1万3000人以上を対象にペットを飼っているか否かを調べ、その上で肺がん死亡リスクを調査。なんらかのペットを飼っている女性は飼っていない女性と比べると、リスクが2.3倍になるとの結果が出ています。どういうわけか男性では、ペットの飼育の有無と肺がんリスクにそうした相関関係は認められませんでした。

さらに鳥を飼っている女性のリスクは2.7倍、猫を飼っている女性のリスクは2.9倍であるのに対し、不思議なことに犬を飼っている女性に死亡リスクの上昇は見られませんでした。猫や鳥などが持っている菌や病原性の微生物による影響で、人間の腸内細菌叢に変化が起きることや、毛や羽根を吸い込むことによって炎症が生じる。こうした点が、がんリスクを高めるという可能性が考えられます。

便秘とがんの意外なデータ

他には、いきむ力が衰えることなどから高齢者ほどなりやすい便秘に関して、慢性的な便秘症の人は大腸がんになりやすい――と思われがちですが、スウェーデンで4万人以上の大腸がん患者を調査した結果、便秘によって大腸がんのリスクは上昇しないという意外な結果が出ています。

一方、22年に「Annals of Epidemiology」という雑誌に報告された論文には、慢性の便秘を抱えている人は便秘がない人と比べて乳がんのリスクが2.4倍に上がると記されています。

便秘の人は消化・吸収のメカニズムに異常が生じている可能性があります。その結果、乳がんに関係する女性ホルモンであるエストロゲンの血液中の濃度に変化が出て、乳がんのリスクに影響を与えるのかもしれません。

強い抗炎症作用

栄養素に関するデータを見てみると、近年、ビタミンDのがん予防効果がいくつも報告されています。ビタミンDのサプリメントを摂取することによって進行がん（転移性のがん、致死的ながん）の発症リスクが17％低下する。あるいは毎日ビタミンDのサプリメントを摂取すると、プラセボ摂取群（偽薬摂取群）と比較してがん死亡リスクが12％低下するといった報告がなされています。

ビタミンDには強い抗炎症作用があるため、これががん予防につながると考えられます。今のところ、エビデンスを伴う「がん予防サプリメント」と呼べるのはビタミンDに限られる、と言っても差し支えないのではないかと思います。日本人の9割はビタミンD不足といわれていますので、ぜひビタミンDサプリメントを有効活用してみてください。

さらに、「がんと水分」について見てみましょう。適切な水分摂取は健康維持に欠かせず、がん予防においても水分不足は悪影響を及ぼしますが、飲料からではなく、食べ物から水分を1.5リットル以上摂取すると、最も少ないグループと比較して、がんリスクが有意に下がる。こんな内容の論文が、22年に「Frontiers in Nutrition」という栄養学の雑誌に掲載されました。水分が多い食べ物の代表的なものとしてはトマトが挙げられ、リコピンが豊富なトマトは「10の抗がん食材」の一つでもあります。

できるだけ立って仕事を

最後に、私自身が取り組んでいるがん予防法を紹介したいと思います。

座り過ぎはがんになりやすいという話をしましたが、この調査結果を知ってから、私も職場ではできるだけ立って仕事をするようになりました。部屋にスタンディングデスクを持ち込み、そこにパソコンなどを置いて作業しているのです。

初めは疲れましたが、1週間もすると慣れました。立つ姿勢を維持するための筋肉が強化されたのだと思います。集中力が削がれるということもなく、ちなみに腰痛も改善されました。もちろん、四六時中立ち続けるのは不可能ですから、帰宅後は座ってゆっくりくつろぐためにも、職場ではできるだけ立って仕事をするように心がけています。

もし、みなさんの職場が、スタンディングデスクの使用を認めてくれないとしたら……。職員の健康を考えてくれないその職場環境こそが、がんリスクの一つといえるかもしれません。

佐藤典宏（さとうのりひろ）

帝京大学福岡医療技術学部教授。1968年生まれ。九州大学医学部卒業。日本外科学会専門医・指導医、がん治療認定医。米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部留学、産業医科大学助教などを経て、現職に。これまで、すい臓がんを中心に1000例以上の外科手術を行ってきた。『がんにも勝てる長生き常備菜』などの著書があり、最新刊は『専門医がやっている「がん」にならない50の習慣』。

