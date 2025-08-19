台風に発達せず「熱帯低気圧」まま北上へ

気象庁は「熱帯低気圧が台風に発達する可能性は小さくなりました。」と発表しました。ただ「熱帯低気圧」のまま、沖縄地方に接近し東シナ海を北上する見込みです。沖縄地方と奄美地方では２０日（水）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。１９日（火）～２４日（日）までのは画像で掲載しています。

雨と風のシミュレーション１９日（火）～２４日（日）

「熱帯低気圧」は天気図上からなくなるが、湿った空気が、２２日（金）に中国東北北部に予想されている前線と低気圧に流れ込み、東北地方や北海道でも雨が予想されています。画像で確認できます。

［雨の予想］

１９日（火）は、沖縄地方では雷を伴った非常に激しい雨が、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

▼１９日（火）６時～２０日（水）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １５０ミリ

［風の予想］

▼１９日（火）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２３メートル）

沖縄地方 １８メートル （２５メートル）

［波の予想］

▼１９日に予想される波の高さ

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ４メートル うねりを伴う

［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では２０日（水）にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください

