人気インフルエンサーの山本月（るな、27）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。すでに安定期に入っており、今冬出産を予定している。

山本は先月、婚約を発表し、今月8日に「本日、名字が変わりました。冬の記念日が多めなので結婚記念日は夏にしたくて 覚えやすい末広がりの日にしました」と結婚を発表していた山本。18日に「結婚に続き大事なご報告があります」と切り出し、「お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、この度、お腹に大切な命を授かりました 冬ごろ出産予定です」と第1子妊娠を報告した。

「無事に安定期も迎えたのでご報告させていただきます。妊娠に関して質問もちょこちょこいただいてたのですがタイミングもありお返事できずごめんなさい」とつづった。

「妊娠してから本当に涙もろくなってしまい 赤ちゃんのことを考えてるだけでぽろぽろ涙を流したりしている幸せな日々です」と山本。「今は胎動も感じるようになり スクスク元気に育ってくれています はやく会いたくて 毎日毎日ずっと赤ちゃんのことばかり考えています」と幸せをかみ締めている様子。

「ちなみに性別どっちだと思いますか？ みんなの予想をききたいなぁ」とも。「まだまだ不安なことも多いですが 無事にうまれてきてくれることを願いながら パパとママになる準備をしていけたらなと思っています マタニティ生活楽しみつつ 残り少ない夫婦2人時間をゆっくり過ごしたいと思います これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」と記した。

山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。かつてE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーとして活動。現在はインフルエンサー、YouTuberとして活動している。