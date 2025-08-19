マリオット ボンヴォイがENHYPENとコラボ！共通言語である“音楽”を通じて提供する次世代の旅行スタイルとは
先日、ザ・リッツ・カールトン東京(東京・六本木)にて、「Meet ENHYPEN: A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」が開催され、7人組グループのENHYPENが登壇。マリオット・インターナショナルが提供する旅行プログラム「マリオット ボンヴォイ」との特別コラボレーションについて発表した。
【写真】今後はENHYPENとのコラボアフタヌーンティーも実施予定
マリオット ボンヴォイは、マリオット・インターナショナルが展開する受賞歴のあるロイヤルティプログラム。ホテル宿泊やレストラン利用を通じて獲得したポイントで、無料宿泊や客室アップグレード、会員限定イベントへの参加など、さまざまな特典を受けることができる。
同発表会では、マリオット・インターナショナルのアジア太平洋地区(中華圏を除く) コマーシャルセールスオフィサーのジョン・C・トゥーミーさんも登壇。「最近、私たちは世界中の会員の皆さまと情熱を共有できる“共通言語”音楽に特に注目しており、今年はビヨンセの 『カウボーイ・カーター・ツアー』のツアースポンサーを務め、昨年はLE SSERAFIMとのトークイベントを実施してきました」と、“音楽を通じた出合い”を創出してきたことを振り返った。
また、2025年7月は、ENHYPENのコンサート会場でのファン体験ブース設置や、今回のイベント「Meet ENHYPEN: A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」を企画したことを報告。さらに、ENHYPENとのコラボアフタヌーンティーを、今秋ごろから日本全国の一部ホテルで実施予定だということも伝え、ファンを驚かせた(※アフタヌーンティーの詳細は近日、発表予定)。
ほかにもトゥーミーさんは、新たな音楽イベントシリーズについて発表。日本各地のマリオットのホテルで、ジャズやDJ、美食を体験できるイベント「2025 Music Fest by Marriott Bonvoy」を開催することを明かし、「各ホテルのエネルギーと個性を活かしたライブミュージックやキュレーションされたパフォーマンスを通じ、ここでしか味わえない体験を提供します」とアピールした。
同日のイベントではその後、ENHYPENによるトークセッションや、ファンと交流するゲームセッション、ファンによるQ&Aコーナーなどが実施された。“旅先でのルーティン”をテーマにしたトークセッションでは、SUNOOさんが「僕はあまり出かけないほうなのですが、旅行に来たのであれば、おいしいお店に行くと思います。また、できればホテルでゆっくりしたいので、部屋でNetflixを見ながら休むと思います」とコメント。
そのほか、「これまで歩いてきた道のりの中で印象に残っている思い出の場所は？」との質問が飛ぶと、NI-KIさんは「広島。僕、(隣県の)岡山県出身なので。ツアーを通して広島県に行けたことが一番思い出に残っていますね」と回答。「海外に行くときに必ず持っていくものは？」との質問には「目を温めるホットアイマスク。寝るときは真っ暗がいいですね」と笑顔を見せていた。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
