お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が18日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。“一生許さないと決めている人”を暴露された。

「クロちゃんを知ろう」という企画でクロちゃんに関することをクイズ形式で出題。クロちゃん自身も考えて回答し、プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担った。

「クロちゃんが一生許さないと決めている人」というクイズでは、事務所の後輩であるヒコロヒーが「私も考えていて、なんで団長（安田）の話は散々するのにこの人の話だけはしないんだろうっていう人がいるんですけど」と前置きした上で、お笑いコンビ「TKO」木下隆行だと予想。過去にバラエティー番組で木下の暴露話をして怒りを買ったクロちゃんが収録後に楽屋で土下座したところ、靴で頭を踏まれたエピソードを明かしており、ヒコロヒーは「それから木下さんの話聞いてないなって」と話した。

これにクロちゃんは大慌てで「いじめられてないよ！元々優しくしてもらっていたので。頭踏まれた時も僕が変にすべっちゃって。半分冗談で踏みつけただけですよ。首がグニュっとなりましたけど」とフォローも、「くりぃむしちゅー」上田晋也は「すべったら頭踏んでいいのか」とツッコミ。

さらに答え合わせ役の福留も「木下さん」とした上で「嫌いなエピソードもまんまです」と過去の因縁が続いていることを明かし、クロちゃんは「全然違う。好きよ、全然木下さん好きだから！違うから！」と必死だった。