ONE OR EIGHT¡¢¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ONE OR EIGHT¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡ÈÄ©Àï¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡É¤È¤·¤Æ2ºîÉÊ¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
8·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢Âè1ÃÆ¡ÖYoung & Reckless¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÈLike a kid¡É¡Ê¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHot 100¡×¤Ç½éÅÐ¾ì2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢Tommy Richman¡ÖMillion Dollar Baby¡×¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Kavi¤È¡¢PRETTYMUCH½Ð¿È¤ÎEdwin Honoret¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ÊÅÅ»Ò²»¤È90s¡Á00s¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥ÉÅª¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤È¼«Í³¤µ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËONE OR EIGHT¤Î¼ã¤¯ÌµÅ´Ë¤¤ÊÈ¿¹üÀº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¡¢9·î¤ËÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂè2ÃÆ¡ÖBET YOUR LIFE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥Ã¥È¥æ¥¢¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï¡¢¡ÈLike You¡É¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢°Õ»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëONE OR EIGHT¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î22Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã2025 TME live International Music Awards¡ä¡Ê°Ê²¼2025 TIMA¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ã2025 TIMA¡ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëTencent Music Entertainment Group¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ONE OR EIGHT¤ÎÂ¾¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ïaespa¡¤RIIZE, TWICE, IMP. ¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëZÀ¤Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤«¤Ä½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ëSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¾®¹È½ñ¡×¡Êrednote¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤·¤¿¡£
◾️¿·¶Ê¡ÖYoung & Reckless¡×
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-save¡§https://oneoreight.lnk.to/YnR_pre
◾️¡ãONE OR EIGHT FAN MEETING SHŪKAI Final in JAPAN¡ä
Âçºå¡§8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë16:00³«¾ì / 17:00³«±é¡ÃZepp Namba
Åìµþ¡§8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë17:00³«¾ì / 18:00³«±é¡ÃZepp Haneda
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
mu-mo TICKET¡§ http://r.y-tickets.jp/oneoreight2501
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/oneoreight/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/oneoreight/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/oneoreight/
