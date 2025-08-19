足にフィットしてストレスゼロ！脱ぎ履きラクラク＆超軽量！【アディダス】の新定番スニーカー「ライトレーサー アダプト 4.0」がAmazonで販売中！
脱ぎ履きラクラク＆超軽量！【アディダス】の新定番スニーカー「ライトレーサー アダプト 4.0」がAmazonで販売中！
シューズに足を滑り込ませれば、いつでも瞬時に家を飛び出せる、ランニングシューズにインスパイアされた汎用性の高いモデル。まるで靴下のようなフィット感が魅力だ。
伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造。ハイスピードで動いても、伸縮性のあるストラップが足の甲を押さえて安定感をもたらす。
快適さが持続するソフトなCloudfoamクッションを搭載。高機能リサイクル素材シリーズの一つとなるプライムグリーンを採用。
アッパー部分の50%はリサイクル素材でできていて、バージンポリエステル不使用。
