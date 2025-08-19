【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）

【映像】驚速！171キロ強襲ライナーに投手も転倒（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場し、2回の第2打席でセンター返しのタイムリーヒットを記録した。その際に打球は相手投手の顔面付近を時速170キロ以上で通過。真正面からの強烈すぎる当たりに、フリーランド投手は思わずバランスを崩して転倒した。

試合序盤からドジャースはロッキーズの先発左腕フリーランドを攻め立て、2回には9番ラッシング捕手の犠牲フライで先制に成功する。

なおも2死三塁で1番大谷に打席が回ると、カウント0ー1の2球目のスライダーをバットの芯で捉える。ショート強襲の内野安打で貴重な追加点を演出した。

その際に注目を集めたのが打球速度と相手投手のリアクションだ。

時速106.5マイル（171.4キロ）を記録したセンター返しの強烈な当たりは、フリーランドの顔面付近の高さを通過。投球の直後に自分が投げたボールを上回る凄まじいスピードでボールが返ってくると、思わずバランスを崩して転倒しながら打球を避けた。

いかに強烈な当たりだったかは倍以上の距離が離れていたショートが捕球できなかったことが証明しているだろう。ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは打者有利であることから"打者天国"とも評されるが、この場面ではその対義語にあたる"投手地獄"になるところだった。

相手投手泣かせのタイムリーヒットはABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンからも「ピッチャー強襲殺人未遂やわ笑」「危なかった」「あぶな」「こわー」「すごい打球笑」「あぶねーーーww」「ブラック大谷」「弾丸ライナー 怖すぎる」「打球強すぎないか」「膝ガクブルやで」と、相手投手を心配する声が多く寄せられた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）