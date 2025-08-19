T-Pistonz（ティーピストンズ）の新作Blu-ray+CD作品17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』が、8月20日にリリースとなる。2008年以来17年ぶりとなるT-Pistonz名義のパッケージ作品だ。

T-Pistonzは、2008年にサッカーRPGゲーム「イナズマイレブン」主題歌のために結成された4人組パフォーマンス音楽ユニットだ。漫画／TVアニメ／映画／CDドラマ／舞台作品…と多岐にわたるメディアミックス作品を生み出してきた「イナズマイレブン」シリーズを熱く盛り立て、熱血の彩りを添えてきた音楽を一貫して担っていたのがT-Pistonzである。

2014年に一旦は活動を休止したものの2023年に再始動を果たし、2025年発売予定のゲームソフト『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』の発売に伴って、新たなテーマソングを8曲も制作するという、怒涛の快進撃を見せている状況となっている。そんな新曲が収録されたCDと、これまでの名曲群をパフォーマンスしたライブ映像Blu-rayをひとつにまとめた作品が、この17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』だ。

＜T-Pistonz リリースイベント＞

※ミニライブは観覧無料 2025年8月21日（木） イオンモール大高

出演：トン・ニーノ 18:00スタート

特典：2Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月26日（火） イオンレイクタウンmori

出演：T-Pistonz 18:00スタート

特典：握手＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月27日（水） イオンモール幕張新都心

出演：トン・ニーノ 18:00スタート

特典：2Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月28日（木） タワーレコード新宿店 9F店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ、コータ 19:30スタート

特典：3Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品） 2025年8月29日（金） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ 18:30スタート

特典：握手＋サイン会（私物 or 商品） 2025年9月4日（木） タワーレコード川崎店 店内イベントスペース

出演：トン・ニーノ、コータ 18:30スタート

特典：3Shot撮影＋サイン会（私物 or 商品）

＜T-Pistonz「俺達のヴィクトリーロード」＞

【東京公演】

2025年9月20日（土）

＠豊洲PIT

開場 14:15／開演 15:00 【大阪公演】

2025年10月13日（月）

＠LIVE HOUSE バナナホール

開場 14:15／開演 15:00

T-Pistonz Blu-ray＋CD 17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』

2025年8月20日（水）発売

8,800円（税込）

Blu-ray（ライブ映像）

●2024年12月28日＠1000CLUB『イナソン・ベスト！2024総決算』

●2025年4月5日＠有楽町アイマショウ『17 Song（イナソン）物語』

「立ち上がリーヨ」「マジで感謝！」「つながリーヨ」「勝って泣こうゼッ！」「GOODキター！」ほか

CD（新作ゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』テーマソング）

1.世界に刻め!イナズママーク

2.勇者の魂

3.笑顔がゴール!

4.ガンガンガガン!

5.炸裂俺らの青い春

6.ビビルなっ!

7.ザ・ヴィクトリーヨ！

8.大・団・円（T-Pistonz with 健太）

ボーナストラック：「リーヨ〜青春のイナズマイレブン〜’24」「立ち上がリーヨ’24」

◆T-Pistonzスタッフ公式X