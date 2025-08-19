熱中症対策をスマートに！スリム＆パワフルな風で快適空間【山善】のスリムなタワーファンがAmazonで販売中！
スリム＆パワフルな風で快適空間【山善】のスリムなタワーファンがAmazonで販売中！
省スペースで設置できるスリムなタワーファン。お部屋中どこでもスッと溶け込むスリムボディでリビングはもちろんキッチンや脱衣所などちょっとしたスペースで使用できる。
ジョグダイヤルを首振り側に回すと左右60度までの自動首振り運転になり、お部屋の広範囲に涼風をお届け。
タワーファンは羽根に触れない安心設計。羽根なし扇風機をお探しの方や、お子様やペットがいるご家庭にもおすすめ。
風量はシーンに合わせて3段階で調節でき、操作はジョグダイヤルのシンプル操作。高い位置に操作部があることにより、立ったままラクな姿勢で操作できる。
