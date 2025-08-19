©ABC¥Æ¥ì¥Ó

8·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØDAIGO¤âÂæ½ê～¤­¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©～¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ç¡¢MC¤ÎDAIGO¤ÈÀèÀ¸¤¬¡È¥¹¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇú¾Ð¥Èー¥¯¤ò¤¯¤ê¹­¤²¤¿¡£

©ABC¥Æ¥ì¥Ó

¤³¤ÎÆü¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¥á¥Ë¥åー¡ª¡×¡£Ä¹¤¤¤â¤ä¥ª¥¯¥é¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²Ã¤¨¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤­¤«¤»¤¿¾È¤ê¾Æ¤­¤Î¤¿¤ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤Ä¤¯°ìÉÊ¡Ö¤Ä¤¯¤Í¤Î¾È¤ê¾Æ¤­¡×¤òÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ÎÄ¹Ã«Àî¹¸ÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£

DAIGO¤ÈÀèÀ¸¤¬Ä´Íý¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¯¤ê¹­¤²¤ëÃ¦Àþ¥Èー¥¯¤Î¥Æー¥Þ¤â¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¡×¡£¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯Ä¹Ã«ÀîÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ­¤òÄË´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤­¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¿¤º¤Í¤ëDAIGO¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÅÀ¸¡¤ÎÆü¤Ë¡¢µÞ¤¤¤Ç¹»¼Ë¤ò5³¬¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤­¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤ÆÂ¨Åú¤·¤¿¡£

©ABC¥Æ¥ì¥Ó

¡ÚÆ°²è¡Û¤Ä¤¯¤Í¤Ë²Ã¤¨¤ëÄ¹¤¤¤â¤Ï2mm³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¡£ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ë¤Î¤Ë¼ê¤³¤º¤ê¡¢¡Ö2mm¤Ã¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ëDAIGO¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤«¤é±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡ª¡©

¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ë¤«¤­¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤¤¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤ò5³¬¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ì¡¢¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈDAIGO¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¤Á¤Ê¤ß¤ËDAIGO¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ­¤ò¡Ë47Ç¯´ÖÀ¸¤­¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

©ABC¥Æ¥ì¥Ó

¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª¼ò¡£¤³¤ì°Ê¾å°û¤ó¤À¤éÌÀÆü¤Ë¶Á¤¯¤Ê～¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¿å¤òÍê¤à¤È¤«¡×¤È¼ì¾¡¤Ê¿´¤¬¤±¤òÌÀ¤«¤¹DAIGO¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬Âç¿Í¤Ç¤¹¤Í～¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀèÀ¸¤â¤¦¤Ê¤ë¤ª¤«¤·¤Ê¡È¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Èー¥¯¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÂç¥¦¥±¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢2¿Í¤È¤âÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹w¡×¡Ö¶î¤±¾å¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡»ä¤Ï¶î¤±¤ë»ö¤¹¤é¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖDAIGO¤µ¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤·¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡Ê¢¨¥ì¥·¥Ô¡Ë

¡Ö¤Ä¤¯¤Í¤Î¾È¤ê¾Æ¤­¡×

¡ãºàÎÁ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¡ä

Ä¹¤¤¤â 50g

¶Ì¤Í¤® 70g

¥ª¥¯¥é 4ËÜ

¤´¤Ü¤¦ 40g

¹ç¤¤¤Ó¤­Æù    250g

±ö     ¾®¤µ¤¸1/2

Íñ     1¸Ä

¾Æ¤­óÏ 10¸Ä¡Ê8g¡Ë

º«ÉÛÃã ¾®¤µ¤¸1

ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸1

Ê´»³Ü¥ Å¬ÎÌ

¥µ¥é¥ÀÌý      Å¬ÎÌ

¡Ú¡ù¤¿¤ì¡Û   

¼ò     Âç¤µ¤¸3¡¡1/3

¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸2

º½Åü   Âç¤µ¤¸1

¤·¤ç¤¦¤æ      Âç¤µ¤¸2¡¡1/2

¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë      ¾®¤µ¤¸1

ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ê1¡ËÄ¹¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ2mm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤´¤Ü¤¦¤Ï¤µ¤µ¤¬¤­¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ã¤È¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¼è¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥ª¥¯¥é¤ÏÇö¤¯ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Ê2¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹ç¤¤¤Ó¤­Æù¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤ÆÇ´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¡¢¾Æ¤­óÏ¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¡¢ÍÏ¤­Íñ¡¢º«ÉÛÃã¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£

¡Ê3¡Ë¡Ê2¡Ë¤Ë¤´¤Ü¤¦¡¢Ä¹¤¤¤â¡¢¥ª¥¯¥é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢14～16ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ´Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¡£

¡Ê4¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÅ¬ÎÌ¤òÇ®¤·¡¢¡Ê3¡Ë¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤­¡¢¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Æ³¸¤ò¤·¡¢3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Ê5¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¿¤ì¤Î¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Ê6¡Ë¡Ê4¡Ë¤Î¤Ä¤¯¤Í¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¤Õ¤­¼è¤ê¡¢¡Ê5¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤«¤é¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÊ´»³Ü¥¤ò¤Õ¤ë¡£

¡ÚTVer¡Û¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é

¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Í¤Î¾È¤ê¾Æ¤­¡×¤ÎÄ´Íý¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢8·î14Æü¤ËÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê～¤­¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©～¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£