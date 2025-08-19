千葉MF安井拓也が今治にレンタル移籍「チームの勝利に貢献出来るように頑張ります」
FC今治は19日、MF安井拓也(26)がジェフユナイテッド千葉から期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「41」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中は千葉と対戦する全ての公式戦に出場できない。
安井はヴィッセル神戸のアカデミーで育ち、2017年にトップチームへ昇格。その後、FC町田ゼルビアでのプレーを経て、今季から千葉へ完全移籍した。
J2開幕からここまで7試合に出場し、1得点をマーク。また、ルヴァンカップ1試合に出場している。
今治加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「自分自身の持てる力を全て出してチームの勝利に貢献出来るように頑張ります」と挨拶。千葉に対しては「自分自身の力不足でなかなかチームに貢献出来なかった事が凄く悔しいです」と心境を明かしつつ、「このジェフで復帰出来たこと、素晴らしいチームメート、スタッフ、ファン・サポーターに囲まれてプレー出来たことは幸せでした。成長してきます!」と、感謝と決意のメッセージを送った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF安井拓也
(やすい・たくや)
■生年月日
1998年11月21日(26歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
天満南FC-パルセイロ稲美FC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-町田-千葉
■出場歴
Jリーグ通算:125試合4得点 ※リーグ戦
■コメント
▽今治
「この度期限付き移籍で加入する事を決めました。
自分自身の持てる力を全て出してチームの勝利に貢献出来るように頑張ります。
アシックス里山スタジアムで皆さんに会える日を楽しみにしています!」
▽千葉
「この度期限付き移籍の決断をしました。
自分自身の力不足でなかなかチームに貢献出来なかった事が凄く悔しいです。
このジェフで復帰出来たこと、素晴らしいチームメート、
スタッフ、ファン・サポーターに囲まれてプレー出来たことは幸せでした。
成長してきます!行ってきます!」
安井はヴィッセル神戸のアカデミーで育ち、2017年にトップチームへ昇格。その後、FC町田ゼルビアでのプレーを経て、今季から千葉へ完全移籍した。
J2開幕からここまで7試合に出場し、1得点をマーク。また、ルヴァンカップ1試合に出場している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF安井拓也
(やすい・たくや)
■生年月日
1998年11月21日(26歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
天満南FC-パルセイロ稲美FC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-町田-千葉
■出場歴
Jリーグ通算:125試合4得点 ※リーグ戦
■コメント
▽今治
「この度期限付き移籍で加入する事を決めました。
自分自身の持てる力を全て出してチームの勝利に貢献出来るように頑張ります。
アシックス里山スタジアムで皆さんに会える日を楽しみにしています!」
▽千葉
「この度期限付き移籍の決断をしました。
自分自身の力不足でなかなかチームに貢献出来なかった事が凄く悔しいです。
このジェフで復帰出来たこと、素晴らしいチームメート、
スタッフ、ファン・サポーターに囲まれてプレー出来たことは幸せでした。
成長してきます!行ってきます!」