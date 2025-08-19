ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、『パウ・パトロール』とのコラボレーションウェア第2弾を紹介します☆

ベルメゾン『パウ・パトロール』コラボレーションウェア

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、テレビ東京系で放送中の大人気アニメ『パウ・パトロール』とコラボレーションした子ども服「ラインリブ裏毛スウェットシャツ」と「ニットキルト切替えスウェットシャツ」の2種が登場！

『パウ・パトロール』はリーダーの「ケント」と、個性豊かな子犬たちからなるチーム「パウ・パトロール」が、それぞれの特技を生かして様々なトラブルに立ち向かう姿を描いた、世界中の子どもたちに愛されている作品です。

子育て世代の千趣会社員から『パウ・パトロール』とのコラボレーションを熱望する声が多くあり、2025年1月に初めて商品化が実現。

第1弾は、「キャラクター商品はカラフルなものが多いなかで、シックな色合いがうれしい」などベルメゾンオリジナルのデザインが好評に。

今回は、秋冬に向けて「裏毛スウェット」と寒い時期にも役立つ「ニットキルトスウェット」をコラボレーション第2弾として販売されます☆

トレンドであるレトロさを感じさせるスタイルに、くすみカラーや異素材の切替えなどを取り入れ、大人っぽい雰囲気のデザイン。

『パウ・パトロール』が好きな子どもはもちろん、親世代も満足できるデザイン性の高いアイテムです。

また、サイズが80〜120まで展開されているので、兄弟姉妹でのおそろいコーディネートも楽しめます！

さらに、どちらもサイズ80・90は左肩にスナップボタン付きで、着脱しやすい仕様。

身生地は肌触りがよい綿100％素材を使用し、毎日でも着たくなる柔らかな着心地です。

パウ・パトロール ラインリブ裏毛スウェットシャツ

価格：各2,790円（税込）

カラー：2色（チェイス＆マーシャル＆スカイ＆ラブル（グリーン系）/チェイス＆マーシャル＆スカイ＆ラブル（ピンクブラウン系））

サイズ：5サイズ（80、90、100、110、120）

『パウ・パトロール』の人気キャラクターが集合したデザインの、裏毛スウェットシャツ。

スタジャン風の配色で袖と裾のラインリブがアクセントになっています。

グリーン系には、楽しく遊ぶ「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」が描かれています☆

ピンクブラウン系にも元気いっぱいな「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」が！

トレンドのヴィンテージ感のあるくすみカラーを採用し、おしゃれに着こなせます。

パウ・パトロール ニットキルト切替えスウェットシャツ

価格：各2,590円（税込）

カラー：2色（チェイス＆マーシャル＆スカイ＆ラブル＆エベレスト（ネイビー系）/チェイス＆マーシャル＆スカイ＆ラブル＆エベレスト（ラベンダー系））

サイズ：5サイズ（80、90、100、110、120）

人気キャラクター「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」「エベレスト」をプリントした1着。

ワントーンのプリントと異素材切り替えが大人っぽい雰囲気のスウェットシャツです。

秋冬にぴったりの、落ち着いたカラーがコーディネートしやすいネイビー系。

シンプルながらもキュートさも表現された、ラベンダー系もラインナップされています。

丸みのあるシルエットで、ゆったりとした着心地です☆

子どもはもちろん、パパママも満足できる、おしゃれなデザインの『パウ・パトロール』のスウェットシャツ！

『パウ・パトロール』とのコラボレーションウェア第2弾は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

