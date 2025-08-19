DEAN FUJIOKAが、新たなアーティスト写真を公開した。

新たなアーティスト写真は、これまでのクールでストイックな印象から一歩踏み出し、爽やかで親しみやすい笑顔を捉えた一枚に。これまで以上にファンや聴き手に寄り添い、より身近な存在でありたいというDEAN FUJIOKAの想いが込められている。

また、9月10日にNHKホールで行われるワンマンライブ『DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”』のチケット一般発売が、本日8月19日10時より各プレイガイドにてスタート。本公演のテーマは“愛を知るための旅”とし、タイトルには、“もう一度、音を信じてみよう”と誓い、原点から新たな一歩を踏み出す想いが込められている。

＜DEAN FUJIOKA コメント＞

今回のNHKホールライブ『RE:BIRTHDAY』には、音楽を通じてもう一度“生まれ変わる”という想いを込めました。

実家の防音室で、自分の呼吸と鼓動だけが響いていた静けさの中、「もう一度、音楽の力を信じてみよう」と思えた、それがこの旅の原点です。

新しく生まれてくる楽曲たちは、“愛を知るための旅”をテーマに、家族や友人とも分かち合えるような、そっと寄り添う音楽でありたいと思っています。

このライブは、これまでの延長ではなく、DEAN FUJIOKAとして音楽を“更新”していく新たな章の始まり。

約1年ぶりのワンマンライブ、その“最初の一歩”を、皆さんと一緒に体感できたら嬉しいです。

未発表曲の披露も含めて、この『RE:BIRTHDAY』が、未来へと続く大きな物語の幕開けになりますように。

（文＝リアルサウンド編集部）