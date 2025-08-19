【マクドナルド】ホワイト＆チェダーチーズの濃厚な味わい「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」2週間限定で発売
日本マクドナルドは8月20日より2週間限定で、「チーズチーズダブルチーズバーガー」(単品500円〜、バリューセット800円〜)、「チーズチーズてりやきマックバーガー」(単品470円〜、バリューセット770円〜)、朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」(単品450円〜、バリューセット650円〜、コンビ510円〜)を全国のマクドナルド店舗で発売する。
「チーチー」2種が2週間限定で登場
○神出鬼没「チーチー」2種が登場
「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている本商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部でしか食べられない神出鬼没のメニューだった。「食べてみたい」という声を受け、今回、期間限定で全国の店舗にて発売する。
チーズチーズダブルチーズバーガーは、2枚のジューシーな100%ビーフパティに、コクがあるチェダーチーズが2枚、さらに、まろやかなホワイトチェダーチーズを2枚サンドした商品。とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みを引き立て、チーズ好きにはたまらない一品に仕上がっている。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」(単品500円〜、バリューセット800円〜)
チーズチーズてりやきマックバーガーは、ジューシーなポークパティをてりやき風味に仕上げた「てりやきマックバーガー」に、コクのあるチェダーチーズとまろやかなホワイトチェダーチーズをサンドした商品。とろける濃厚な2色のチーズが色のチーズが、てりやきのおいしさを一層引き立てる、コク深い一品。
「チーズチーズてりやきマックバーガー」(単品470円〜、バリューセット770円〜)
朝マック限定のチーチーダブチソーセージマフィンは、期間限定で販売し好評だった「ダブチソーセージマフィン」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えた商品。「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚入れて、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりしたオリジナルマフィンでサンドした。
「チーチーダブチソーセージマフィン」(単品450円〜、バリューセット650円〜、コンビ510円〜)
○新TVCMは加藤清史郎さん
8月19日から放映の新TVCMでは、加藤清史郎さんが伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNASEA」公認のコピーバンド「LUNACHEE(ルナチー)」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で商品の魅力をロックに表現する。CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむさんがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げる。
新TVCM
