『あんぱん』“八木”妻夫木聡、“蘭子”河合優実に告白した過去に反響「蘭子と逆パターン」「つらい…」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「手のひらを太陽に」（第102回）が19日に放送され、八木（妻夫木聡）が蘭子（河合優実）に過去を告白。その内容に対してネット上には「蘭子と逆パターンだな…」「つらい…」「泣いちゃった」などの声が集まった。
【写真】嵩（北村匠海）はテレビ番組に出演
仕事をクビになったのぶは、登美子（松嶋菜々子）からそんなにしょげなくていいと励まされる。のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。
同じころ、八木から映画評について鋭い指摘をされた蘭子は猛反論。その後、蘭子は八木の過去が気になり、嵩（北村匠海）に「ずっと独身なんですか？」と聞くと、そばにいたのぶが「家族はおられたみたいよ」と返答。嵩は「あんまり詳しく聞いたことはないんだけど、大変な思いをされたみたいだ」と話す。
数日後、蘭子は再び八木と対面すると、感情的になり反論してしまったことを謝罪。蘭子が「ご家族は、戦争で？」と聞くと、八木は「出征する時、妻と子には…絶対に生きて帰ると約束した」と語る。そして「やっとの思いで復員してきたら、2人は…福岡の空襲で死んでいた」と打ち明ける。
「何のために戦地で生き延びたのか。分からなかったよ」とつぶやく八木に、蘭子は「私にも、絶対に生きて帰ると言ってくれた人が…いました」と戦争で亡くなった夫・豪（細田佳央太）について語るのだった…。
明らかになった八木の過去について、ネット上には「蘭子と逆パターンだな…クールな八木さんにそんな過去が」「つらい…。やはり戦争は憎い…」「八木さんと蘭子の会話で涙が…」「今朝のあんぱん泣いちゃった」といった反響が寄せられていた。
【写真】嵩（北村匠海）はテレビ番組に出演
仕事をクビになったのぶは、登美子（松嶋菜々子）からそんなにしょげなくていいと励まされる。のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。
数日後、蘭子は再び八木と対面すると、感情的になり反論してしまったことを謝罪。蘭子が「ご家族は、戦争で？」と聞くと、八木は「出征する時、妻と子には…絶対に生きて帰ると約束した」と語る。そして「やっとの思いで復員してきたら、2人は…福岡の空襲で死んでいた」と打ち明ける。
「何のために戦地で生き延びたのか。分からなかったよ」とつぶやく八木に、蘭子は「私にも、絶対に生きて帰ると言ってくれた人が…いました」と戦争で亡くなった夫・豪（細田佳央太）について語るのだった…。
明らかになった八木の過去について、ネット上には「蘭子と逆パターンだな…クールな八木さんにそんな過去が」「つらい…。やはり戦争は憎い…」「八木さんと蘭子の会話で涙が…」「今朝のあんぱん泣いちゃった」といった反響が寄せられていた。