¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¤¬µÞÈ¿È¯¡¢£Á£É¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡Ö£ã£ï£í£í£õ£â£ï¡×¤¬ÆüËÜ³¤¥¬¥¹¤ËºÎÍÑ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2321.T>¤¬µÞÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£Á£É¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡Ö£ã£ï£í£í£õ£â£ï¡Ê¥³¥ß¥å¥Ü¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¥¬¥¹¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑ³«»Ï¡Ê³«Àò¡Ë¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼«¼Ò¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¦¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
