“オールラウンダータレント”優木瑛美36歳、23年5月に結婚した一般男性と離婚 離婚理由は「伏せさせていただきます」
「オールラウンダータレント」として活躍する優木瑛美が、18日にエックスを更新し離婚を発表した。
【写真】優木瑛美の透明感あふれるアップショット
2023年5月に一般男性との結婚をエックスで報告し、同年8月には第1子妊娠を発表していた優木。そんな彼女は18日のポストの中で「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます」としつつ「1つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」と意気込みをつづった。
また投稿の中では「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！」ともコメントしており、ファンから「頑張れ！」「えみさんとこまめちゃんが幸せならそれでいいんです」などの声が送られている。
引用：「優木瑛美」エックス（＠emi_yuuki）
【写真】優木瑛美の透明感あふれるアップショット
2023年5月に一般男性との結婚をエックスで報告し、同年8月には第1子妊娠を発表していた優木。そんな彼女は18日のポストの中で「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます」としつつ「1つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」と意気込みをつづった。
また投稿の中では「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！」ともコメントしており、ファンから「頑張れ！」「えみさんとこまめちゃんが幸せならそれでいいんです」などの声が送られている。
引用：「優木瑛美」エックス（＠emi_yuuki）