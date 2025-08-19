◎１９日前場の主要ヘッドライン
・ソフトフロンが急反発、ＡＩボイスボット「ｃｏｍｍｕｂｏ」が日本海ガスに採用
・アステリアは連日Ｓ高、ＪＰＹＣ出資企業として人気化
・オープンＨが上場来高値に接近、米カンザスシティー近郊で賃貸用住宅の開発を開始
・大盛工業の上げ足加速、需給思惑錯綜のなか２０年ぶり４ケタ大台乗せ
・ネットスタズは３日ぶり急反発、ＱＲコード決済サービスのインドネシア統一規格対応支援と発表
・ソフトバンクＧは売りに押される、鴻海とＡＩデータセンター設投で協業が報じられるも過熱感強い
・あすか薬ＨＤが急反発、ＭＩＣＩＮと過敏性腸症候群治療用アプリを共同開発へ
・冨士ダイスがマド開け急動意で半年ぶり新高値、データセンター関連の有力株として頭角現す
・ＪＢＳに人気集中、配当増額と東証プライムへの市場変更を材料視
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
