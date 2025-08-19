5人組ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。体調の変化について伝えた。

山口は「忘れてた終わりだと思ってた鬱の影は大きな楕円を描き、揺り戻ってきた」と報告。「調子が良かった時期が長かった分、またこの状態に陥った事で『あー、まだ終わってなかったんだな』とより強く認識し、しんどかった日々を、乗りこなしてきた夜を思い出した」とつづった。

現在は今年1月にスタートした全国ツアーを終え、26日と27日に横浜で開催される追加公演を控える。そのため「追加公演前に、揺り戻しが来てラッキーだったと思うことにする」と告白。「当時、理解出来なかった鬱の影は、今は実態を把握し、輪郭や質量さえも認識できている。これは成長だ。進化だし深化だ」と前向きに伝えた。

この投稿にファンからは「上手く乗りこなしていくことができますように応援しています」「一郎さんなら、大丈夫です」「ご無理なさらぬよう、鬱の振り幅が小さくなるよう祈っています」「ずっとずっと応援しています！」「少しでも小さな波であります様に」などエールが送られた。

山口は22年5月に「帯状疱疹」と診断されたことを報告。同7月には極度の倦怠（けんたい）感や疲労状態などの不調が続いていたとして同月いっぱいの休養を発表し、バンドの全国ツアーをキャンセルした。

その後、SNSを再開してラジオなどにも復帰。23年10月からソロツアーを行い、そのファイナルとなった翌24年1月のステージで、自身がうつ病であると公表した。