災害時にすべての人が安心して使える！セイワ「携帯トイレと洋式便器用便袋のセット」3アイテム

セイワ「携帯トイレと洋式便器用便袋のセット」3アイテム
セイワは、あらゆる災害時の緊急トイレニーズに対応する「携帯トイレと洋式便器用便袋のセット」3アイテム『IMP393 携帯トイレ30セット』『IMP394 携帯トイレ50セット』『IMP395 携帯トイレ100セット』を発売しました。
【特長】
● 凝固剤の性能を明確化し、安心を提供
従来の携帯・簡易・組立式トイレに付属する凝固剤は仮設トイレ(貯留タイプ)などとは異なり、排泄する量に対して明確な尿吸収能力や凝固安定期がなされていませんでした。
この製品では、大柄な成人男性を基準とした自主テストとデータに基づき、吸収能力や安定時間を明記。
「固まらなかったらどうしよう」という不安を取り除き、女性や子どもにも安心して使用できます。
● 女性や子ども、要介護者への配慮
男性に比べ排尿に時間がかかる女性や子ども、介助が必要な方のために、持ち手のくぼみや広めの開口部を設けた携帯トイレ(排尿用)を同梱。
補助が必要な場面でも安定して使用できる形状となっています。
● 洋式便器用便袋でプライバシーを確保
断水時や排水不可時にも対応できる洋式便器用便袋(し尿をためるための袋)は、既存の洋式トイレに被せて使用することで、周囲の視線を気にせず排泄できる空間を確保。
避難所でのトイレ環境の改善に寄与します。
● 使用後の保管も安心
使用後の携帯トイレおよび洋式便器用便袋は、付属の処理用手袋でゴミ袋に入れて封をすることで、ライフラインの復旧まで衛生的に保管可能です。
● 多言語対応で訪日した外国人にも配慮
日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語対応の説明書を同封し、避難所やホテル・旅館・民宿・お寺・公共機関などで配布する際の説明負担を軽減します。
【IMP393/ IMP394/ IMP395について】
＜品番＞
IMP393/ IMP394/ IMP395
＜品名＞
携帯トイレセット
＜希望小売価格＞
『IMP393』携帯トイレ30セット オープン価格 (5,980円前後)
『IMP394』携帯トイレ50セット オープン価格 (7,980円前後)
『IMP395』携帯トイレ100セット オープン価格 (13,980円前後)
＜発売予定日＞
2025年8月中旬
※掲載写真はすべてイメージです。
掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。
