FRUITS ZIPPER櫻井優衣、鎮西寿々歌の発言に物申す「説明させて欲しいんだけど！」
【モデルプレス＝2025/08/19】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣と松本かれんが18日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。櫻井がメンバーの鎮西寿々歌に物申す場面があった。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣らラジオ放送裏側
11日の放送では、鎮西が櫻井とともに旅行に行ったことをトーク。その際2人でシャンパンを飲み、鎮西は櫻井が「最終的に飲んでたの2cmだった、それで『シャンパン美味しかったわ』って」とほんの少ししか飲まないにも関わらず、シャンパンについて語っていたと話していた。
この日、櫻井本人は「私ね！いないところでなんか言われてたの！」「みんなはさ、そうやって思ってるってことでしょ?」と不満そうに口火を切ると「うんうん！」と頷く松本に、「説明させて欲しいんだけど！」と釈明をスタート。「確かに普段はシャンパンとか、お酒そんな強くないんだよ」と、櫻井は日頃からお酒は乾杯する程度にしか飲まず、それゆえ「確かに2cmぐらいしか飲んでない時もある」ものの、実は「この日は頑張って飲んだ方だった」と、旅行では鎮西相手にしっかり飲んだと告白した。
さらに「味を語ってたのは多分鎮西さん」である上に「なんなら私に鎮西さんが無言でね、（シャンパンを）注いできたんだよ！」「だから2cm以上飲んでるのよ！」と、櫻井としては、鎮西のトークは事実と全く違う話になっていたと不満を吐露した。
事実とは異なる鎮西のトークに「びっくりしちゃったよ〜！」という櫻井だが、それでも「すごくリラックスして楽しんで帰った」と旅そのものにはかなり満足できた様子。携帯なども使わず「本当にデジタルデトックスすぎて」としっかりと休息ができたと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣らラジオ放送裏側
◆FRUITS ZIPPER櫻井優衣、鎮西寿々歌のトークに弁明
11日の放送では、鎮西が櫻井とともに旅行に行ったことをトーク。その際2人でシャンパンを飲み、鎮西は櫻井が「最終的に飲んでたの2cmだった、それで『シャンパン美味しかったわ』って」とほんの少ししか飲まないにも関わらず、シャンパンについて語っていたと話していた。
さらに「味を語ってたのは多分鎮西さん」である上に「なんなら私に鎮西さんが無言でね、（シャンパンを）注いできたんだよ！」「だから2cm以上飲んでるのよ！」と、櫻井としては、鎮西のトークは事実と全く違う話になっていたと不満を吐露した。
◆FRUITS ZIPPER櫻井優衣「デジタルデトックス」な旅
事実とは異なる鎮西のトークに「びっくりしちゃったよ〜！」という櫻井だが、それでも「すごくリラックスして楽しんで帰った」と旅そのものにはかなり満足できた様子。携帯なども使わず「本当にデジタルデトックスすぎて」としっかりと休息ができたと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】