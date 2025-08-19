小嶋陽菜、キャミ×ショーパンで美ボディ際立つ「セクシー」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】小嶋陽菜が18日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小嶋陽菜、美バストのぞくキャミ姿
小嶋は「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」とつづり、フランス・マルセイユを訪れた際の写真を公開。キャミソールとショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいデコルテや脚を大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「可愛すぎる」「どの写真も絵になる」「スタイル抜群」「一緒に旅行してる気分」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小嶋陽菜、マルセイユでのバカンスショットを公開
