手越祐也、黒髪で雰囲気ガラリ「別人みたい」「びっくりして声出た」と反響【ぼくたちん家】
【モデルプレス＝2025/08/19】手越祐也が、10月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から）に出演決定。黒髪姿のビジュアルが公開され、注目を集めている。
【写真】手越祐也、別人級の黒髪姿
主演の及川演じる“心優しきゲイ”波多野玄一の恋のお相手となる中学教師・作田索役として、7年ぶりのドラマ復帰を果たす手越。人生も恋も冷めきったようなクールなゲイである彼が、ある日偶然出会った玄一によって、翻弄されていくという役どころだ。
本作のビジュアルでは、手越がトレードマークの金髪を封印した黒髪にイメージチェンジ。カジュアルな服装に身を包み、普段とは雰囲気をガラリと変えた。
この姿に、ネット上では「黒髪新鮮」「別人みたい」「びっくりして声出た」「黒髪もめちゃくちゃ似合う」と驚きや絶賛の声が続々と寄せられている。
https://twitter.com/modelpress/status/1957525657518219636
本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。恋も家族も人生も、めんどくさいし、ややこしい。それでもなぜか、ここにいる。そんなぼくたちん家の、奇妙なホーム＆ラブコメディが日曜夜に舞い降りる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆手越祐也、黒髪姿に反響
◆及川光博主演「ぼくたちん家」
