気象台は、午前11時32分に、洪水警報を知内町、上ノ国町に発表しました。

渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北斗市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■知内町
□洪水警報【発表】
　19日夕方にかけて警戒

■木古内町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■七飯町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　19日昼前

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

■八雲町熊石
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒

■上ノ国町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　19日夕方にかけて警戒

■厚沢部町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

■乙部町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■奥尻町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒

■せたな町
□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒