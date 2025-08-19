【洪水警報】北海道・知内町、上ノ国町に発表 19日11:32時点
気象台は、午前11時32分に、洪水警報を知内町、上ノ国町に発表しました。
渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北斗市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■知内町
□洪水警報【発表】
19日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■七飯町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 19日昼前
■森町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
■八雲町熊石
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒
■上ノ国町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
19日夕方にかけて警戒
■厚沢部町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
■乙部町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■奥尻町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒
■せたな町
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒