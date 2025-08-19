性別にとらわれない多様な美を追求！石原商店 メイクパフ「UNIVEAU」

石原商店は、性別にとらわれない多様な美を追求するためのユニセックスブランド、メイクパフ「UNIVEAU[ユニビュー]」を、発売。

石原商店は、性別にとらわれない多様な美を追求するためのユニセックスブランド、メイクパフ「UNIVEAU[ユニビュー]」を、発売しました。

発売日 ： 2025年8月27日(水)

種類 ： (マルチファンデ用)／(クッションファンデ用)／

(クリーム＆リキッドファンデ用)／(ルースパウダー用)

価格 ： 650〜770円(税込)

サイズ ： 約W50×H70×t48mm(マルチファンデ用)／

約φ54×t8mm(クッションファンデ用)／

約W70×H75×t18mm(クリーム＆リキッドファンデ用)／

約φ80×t20mm(ルースパウダー用)

販売場所： 全国のバラエティショップ・ドラックストア／

公式オンラインストア

性別にとらわれない多様な美を追求。

シンプルで直感的に使えるデザインで、美しい仕上がりを叶え誰もが手軽に楽しめるものを提案

■商品の特徴

【多機能で高密度素材】

高密度で肌触りがとても良く、しっとりもちもちで高級感のある素材を集めたシリーズ。

毛穴やお肌の凸凹をカバーしてくれる素材。

【どんな人にも使いやすいサイズ感】

3Dスポンジ、縫製パフは大きめで、ケースサイズの小さいパフは持ち手部分を伸びるゴム素材にし、小さい手の人も大きい手の人も使いやすいサイズ感に。

【ジェンダーニュートラルな商品デザイン】

シンプルでスタイリッシュなモノトーンカラーで性別を問わずに手に取りやすいデザイン。

使っている自分がカッコよく見えるデザイン案を。

【エコフレンドリーなクールなパッケージ】

中身が見える減プラ・紙化を実現した高透明バリア紙を使用。

持ち運びに便利な繰り返し使えるジップケースに。

グラフィックやロゴはシャープな印象で環境に配慮しユニセックスに対応したシンプルなデザインに。

■マルチファンデ用

固形のファンデーションからクリームのファンデーションまで幅広く対応した万能スポンジ。

水あり水なしで使える両用タイプ。

水で膨らみ、ツヤ肌仕上げに。

UNIVEAUオリジナルカットで手にフィットしやすくカットが多く、尖った部分が顔の細かいところにフィットして使いやすい。

しかも自立するので転がり落ちる心配がありません。

■クッションファンデ用

両面が指のようなつるつるスキン面。

今までにない新しい素材感でリキッドなどの液体ファンデーションが必要以上に染み込みにくく、お肌には適量が密着してくれるのでムラにならず均一に仕上げてくれます。

持ち手部分がゴム素材で大きな手の方も使いやすい仕様。

尖った先端が細部まで密着、コンパクトに入るサイズ感でつくりました。

クッションファンデと相性が抜群。

■クリーム＆リキッドファンデ用

使いやすいダイヤモンド型に。

サイズ感も大きく上下で角度の違う角で鼻や目のキワの細かなところなど使い分けて使用できます。

持ち手部分がゴム素材で大きな手の方も使いやすい仕様。

ルビセル(湿式ウレタン)を使用しているので密度が高く、しっとりなめらかな肌触りでリキッドファンデーションなどクリーム系のファンデーションに向いていて毛穴の奥まで綺麗に仕上げることができます。

■ルースパウダー用

直径80mmの大きめサイズのパフで毛質は柔らかく、5mmの長い毛足は微粒子パウダーにもぴったりでブラシのような艶やかな仕上がりに。

肌触りが気持ちよく、ブラックの毛並みは見た目はとてもエレガントで仕上がりもとても綺麗です。

抗菌生地で毎日清潔に仕上げることができます。

