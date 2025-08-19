¡Ö1»þ´Ö¤Ç¤âÇÑ´þ¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤¤¡Ä¡×¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶Áõ¡¡¥é¥Ù¥ë¤ÎÅ½¤êÄ¾¤·¤Ç´ü¸Â¤ò¡È±äÄ¹¡É¡Únews23¡Û
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬Å¹ÆâÄ´Íý¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¸ý¤ÈÉÔÀµ¤¬µ¯¤¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î±äÄ¹¡Ä2¤Ä¤Î¡Èµ¶Áõ¡É¼ê¸ý
¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¡Èµ¶Áõ¡É¤¬·×23Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯³Ð
¡ÖÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¼êºî¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¡×¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Çµ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÈ¯É½¤è¤ê
¡Ö°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤ÎÉ½¼¨¸í¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Á´Å¹¤Ç¶ÛµÞÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþ2Å¹ÊÞ¡¢ºë¶Ì2Å¹ÊÞ¡¢°¦ÃÎ2Å¹ÊÞ¡¢Âçºå11Å¹ÊÞ¡¢µþÅÔ3Å¹ÊÞ¡¢Ê¼¸Ë2Å¹ÊÞ¡¢Ê¡²¬1Å¹ÊÞ¤Î7ÅÔÉÜ¸©23Å¹ÊÞ¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçºåÉÜ¤Ç11Å¹ÊÞ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ä
½÷À¤ÎÍøÍÑ¼Ô
¡ÖÂ¹¤¬¤³¤³¤Î¡Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÎÉ¤¯Íè¤Þ¤¹¤Í¡¢Â¹¤òÏ¢¤ì¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÅ¹Ä¹¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÃËÀ¤ÎÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¿©¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ËèÆüÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ïº¤¤ë¡£¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤ÏÃ¡£¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
È¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄê´üÅª¤ÊÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¡£
6·î24Æü¤ËÄ´ºº¤·¤¿ºÝ¡¢¸Å¤¤¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¾å¤Ë¿·¤·¤¤¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Æó½Å¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¶Áõ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï...
¥³¥ó¥Ó¥Ë´Ø·¸¼Ô
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÅ¹ÆâÄ´Íý¤ÎÀè¶î¤±¡£Çä¤ê¤Ç¶¯¤ß¤Î¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢´ÉÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥¤¥È¥Æ¥í¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ¤äÅ¹Ä¹¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔÀµ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹¤òÄ´ºº¤ò¤·¤¿¼Ò°÷¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´ü¸Â¤Î²þ¤¶¤ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¡Èµ¶Áõ¡É¼ê¸ý¡ÖËÜ¼Ò¤ÏÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤É¤ÎÄÌÃ£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡
µ¶Áõ¤Î¼ê¸ý¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¡£
¢§1¤Ä¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¸å¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤°¤ËÅ½¤é¤º¡¢1¡Á2»þ´ÖÄøÅÙ·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¢§2¤Ä¤á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÄ¾¤·¤ÆÄÄÎó¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ´ü¸Â¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤°Å½¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢µÒ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥Ù¥ë¤ò¤¹¤°¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤¬Å°Äì½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¸¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä«¤äÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯¤¬2¡Á3»þ´Ö¤Ä¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¼Ò°÷
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Å¹Ä¹¤Ï¡ØÂç¤¤Ê»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ÃÈñ´ü¸Â¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï...
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¼Ò°÷
¡Ö1»þ´Ö¤Ç¤âÇÑ´þ¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÇÑ´þ»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤É¤ÎÄÌÃ£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¸¶°ø¤ò¤³¤¦¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô
¡Ö¸¶°ø¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿©ÉÊ¥í¥¹¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£ÇÑ´þ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Çä¤ê¾å¤²¤ò¤à¤·¤Ð¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î¿½¤·½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÊÛÅö¤ò´Þ¤à¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤ÎÁíºÚ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¿®ÍÑ¤ÏÍî¤Á¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¿®ÍÑ²óÉü¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£°Â¤¯¤¹¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡×
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÉÔÀµ¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÂ®¤ä¤«¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£