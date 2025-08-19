◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会 ▽２回戦 飯塚ボーイズ（福岡北）３ｘ―２宮城仙北ボーイズ（東北中央）（８月３日・春日総合運動公園野球場）

夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会が２日に開幕。７日まで大阪シティ信用金庫などで熱戦が繰り広げられた。昨年、東北初の全国制覇を成し遂げた宮城仙北ボーイズ（東北中央）は連覇を目指したが、３日の初戦・２回戦で飯塚ボーイズ（福岡北）に逆転サヨナラ負け。昨年３回戦で１点差で勝利した相手に雪辱を許した。

※ ※ ※

１点を勝ち越した最終回の裏、同点に追い付かれ１死満塁のピンチ。相手の打球が左前で弾む。サヨナラ負けの瞬間、宮城仙北ナインはそれぞれのポジションで崩れ落ちた。

連覇への道を歩むはずだった。昨年、先輩が東北勢初の全国制覇を成し遂げた。「全員で優勝旗を返しに行こう！」を合言葉に全国切符をつかみ、「大会連覇！」を新たな目標に大阪へ乗り込んだ。エース岩崎が右肘痛、最速１３７キロを誇る二塁兼投手・酒井が左股関節を痛め、ベンチ入りメンバーから外れる逆境も、気負いはなかったはずだった。

５回１死二塁から福地が均衡を破る左前適時打で先制も、６回に追い付かれる。７回だ。２死走者なしから福地が四球を選ぶと３番・西舘主将が左前安打で一、二塁。４番・岩渕が左前にタイムリー。ようやく勝てる。だが昨夏、３回戦で宮城仙北に惜敗し、リベンジに燃える飯塚の執念の前に屈した。

岩渕は「点を取っても勝ってても、相手に押されているというかプレッシャーを感じた」と吐露。サヨナラ負けに「３年間が一瞬で終わった。申し訳ないという気持ちしかない」と声を絞り出した。西舘主将は目を真っ赤にして「整理が付かない。自分たちの力が出し切れなかった悔しさがある」と涙ながらに語った。連覇を成し遂げ後輩に続いて欲しかった。「僕たちが２連覇して、後輩に３連覇して欲しかった。そのタスキを渡せなかったのが悔しい」。

３日が６９歳の誕生日だった田中伸次監督は「勝てなかったのは俺のミス。でもこんなに成長した世代はなかった」と選手をたたえた。

メンバーで唯一の２年生・工藤は先発し４回途中まで無失点と好投した。「先輩方は『緊張しないでいいよ』とかやさしい言葉をかけてくれた。もっと長く３年生と試合をしたかった」。悔し涙に暮れた３年生の思いも受け継ぎ、また歩みを始める。

【宮城仙北ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※西舘稟翔、岩崎琉生、阿部琥羽、福地蓮夢、木村陽斗、遊佐宙詩、鈴木爵麿、三浦陸人、勝又祥暉、中川旺雅、齋藤匠、鈴木煌明、吉田流惟、岩渕悠生、佐藤大慎、小野寺駿、遠山翔馬、佐藤瞬哉、児玉朔澄、大場智拓日、高橋虎治朗、伊藤京英、佐藤蒼空人、

▽２年生 工藤陽翔