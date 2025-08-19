恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』の最新話で、人気タレントゆきぽよの実の妹であるゆみちぃと、新たに登場する俳優しょうのデートの模様が放送された。

【映像】スタイル抜群！人気タレントの実の美人妹（全身姿も）

18日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』第3話が放送された。『ラブタイムトラベル』とは、スマートフォンの無い時代を4人の男女が体験し、不便さが恋のきっかけになるかを検証する恋愛バラエティ番組。舞台は鎌倉で、MCは田中萌々（テレビ朝日アナウンサー）と瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）が務める。スマホは没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るなど、現代の若者には新鮮なルールが敷かれている。

1＆2話では、人気タレントゆきぽよの実の妹・ゆみちぃは、『今日、好きになりました。』にも出演経験のある渡辺美奈代の次男・なづきと初デート、第3話ではまだ会ったことのない俳優のしょうとのデートが繰り広げられた。

街中での待ち合わせ、ゆみちぃは自分を見つけてもらいやすいように、水色のマップを頭のところに掲げていた。しょうは遠目から同じ色のマップを見つけ「初めまして」と挨拶。しょうはゆみちぃの名前の「ちぃ」という響きから想像していた通りの明るい人物像だったようで、「160点、想像通り」と伝え、2人は笑いに包まれた。

カフェに座った2人は、好きなタイプについて話し始める。しょうは自身がボケることが多いため、テンション感が合う子が理想だと明かし「ずっと1人だけ一方的にボケてても『ヤバいヤバいヤバい』ってなる」「置いていってほしくないし置いてかれたくない」と語るしょうに対し、ゆみちぃは「わかるわかる！」と激しく同意し、二人のテンポが合うことが伺えた。

さらに、「1番の理想のデート」について話題が及ぶと、しょうは「運転が好きなのよね」と告白。するとゆみちぃは驚きと喜びを隠せない様子で「え。待って！ごめん待って。ストップ。今思い浮かんでたのがドライブだった」と偶然の一致に声を上げた。しょうが「基本的に俺運転するからさ」と話すと、ゆみちぃは「ゆみ、ドライブ大好きだよ」と応えつつも、「でも私多分助手席で寝るな」と冗談めかして笑いを誘った。

デートを終えたゆみちぃはインタビューで「爽やか。爽やかの塊」としょうの印象を明かし、「こんな間なく話せた人がいないからすごい楽しかったです。時間が一瞬でした」と、しょうとの会話に好感触を抱いたようで、充実した時間を過ごせたことを明かしていた。