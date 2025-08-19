◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地のロッキーズ戦で先発した。

１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンド。初回を３者凡退で立ち上がると、２回は大谷の適時打などでは２点の援護をもらった。だが３回先頭で、ド軍のレジェンドＥ・キャロスの息子、Ｋ・キャロスに初四球を与えると、右前安打を打たれ、三塁送球間に進塁も許し無死二、三塁。続くリッターに右前２点適時打を打たれ、同点に追いつかれてしまった。

４回にペースを取り戻し３者凡退とした山本は、５回も打者３人で退けた。代打フリーランドの適時打で３―２と勝ち越した６回も打者３人で無失点とし、３試合ぶりに６回を投げ、クオリティースタート（６回を３失点以内）を達成した。

標高が高く打球が飛ぶ「打者天国」での登板は６月２５日（同２６日）以来３度目だが、過去２度の登板ではともに白星を挙げている。前回登板では降雨中断まで５回１安打無失点６奪三振と快投しており、苦にしていない。

１１日（同１２日）には、敵地・エンゼルス戦に先発。４回２／３を６安打６失点でＫＯされ、今季８敗目（１０勝）を喫した。６失点、６四死球は渡米後自己ワーストと本来の制球力が影を潜めた。球数９９球、防御率２・８４となり、リーグ１０位に後退した。試合後は、「調子自体が試合前からすごく悪かった。最後まで、リズムをつかみきる前に失点を重ねてしまったかなと思います」と反省していた。