■「ラボLIVE最終公演に、ふっかとムロが来てくれました。2人ともありがとうね！」（河合）

【写真】深澤辰哉と室龍太が駆けつけた河合郁人×ふぉ～ゆ～ライブの舞台裏ショット

河合郁人が公式Instagramで、深澤辰哉（Snow Man）、室龍太、ふぉ～ゆ～と撮影した舞台裏ショットを公開した。

河合とふぉ～ゆ～は、8月11日・12日に東京・EXシアター六本木で開催された『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』の「河合郁人×ふぉ～ゆ～ ラボLIVE!!!!!」でパフォーマンスをした。

河合は「ラボLIVE最終公演に、ふっかとムロが来てくれました。2人ともありがとうね！」と感謝のメッセージと共に、集合ショットを公開。

真っ赤な衣装の河合を囲むように、Tシャツ＆デニム姿の深澤とブラックコーデの室が並び、3人とも満面の笑みでダブルピース。後列には福田悠太、越岡裕貴、辰巳雄大、松崎祐介とふぉ～ゆ～メンバーが黒ラメ衣装で楽しそうに並んでいる。

「みんないい顔してる」「先輩思いのかわいい後輩たちだね」「ふっかもムロくんも一緒で豪華」などといった声が続々と到着している。