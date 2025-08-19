韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、21歳の練習生チェ・リブが6位に輝いた。

【映像】話題を呼んだポスター

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52名の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28名の練習生が初めて合流して行った“1対1ランクバトル”の結果を通して、第1回生存者発表式が開催された。この発表式で次のステージに進む48人が決定、32人の脱落が発表された。

今回6位に輝いたチェ・リブは身長180cm、端正な顔立ちの21歳。“1対1ランクバトル”では、TWSの「plot twist」を抜群の存在感でパフォーマンス、かわいさと溌剌とした魅力で会場を魅了した。またリブはオーディション参加者が発表された番組開始当初、ビジュアルで話題を集めた人物でもある。

7,569,231点を獲得したリブは「こんなにたくさんの愛をいただいて感激しています。『plot twist』チームのメンバーじゃなかったら、このような高いランクまで上がれなかったと思います。ありがとうございます」と喜びを噛みしめスピーチ、6位の席に座ると安堵した笑顔を見せてた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）