【写真＆動画】常田大希とタモリのボッテガオフショットなど

常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）が個人Instagramで、タモリとのツーショットを公開した。

イタリアのブランド、ボッテガ・ヴェネタが、一人ひとりの個性を称える日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』を8月18日に発表。常田大希とタモリが起用され、川上智之が撮影したキャンペーンビジュアルが公開となった。

そして常田は、今回のキャンペーンのために「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」を書き下ろし、8月18日より配信がスタートした。

常田はポストで

「タモさんの存在が『テレビ』更には『音楽番組』というものに出てみたいと思ったきっかけでした。このお話しを頂いた際、真っ先にタモさんと一緒に出たいと熱望しました。2人で東京の街に出現します」

「そして今回ボッテガとタモさんのため『SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA』という曲を作りまして先程ひっそりとリリースしました、宜しければ皆さまも聴いてみてください」

「最後に改めて、Team BOTTEGA VENETA ＆ Legendary TAMORI san , 感謝です」

とメッセージを綴っている。

ツーショット（1）では常田もタモリもサングラス姿で笑顔。常田は逆毛を立てたワイルドな髪型でレザージャケットにネクタイ姿、タモリはいつものヘアスタイルで黒スーツにネクタイをしめて登場。

さらに、ふたりが語り合っているビジュアル（2）や、常田のソロショット（3）、タモリのソロショット（4）も。それぞれのソロショットにタモリや常田が写り込んでいるところにも注目。

「個性とかいうものが、はっきり言ってないと思うんだよね俺には」とタモリが語れば、常田も「（僕には）個性がほんとないんでね」と語るコメント＆メイキングムービー（9）も公開されている。

「タモリさんと常田さんの組み合わせ素敵」「尊敬するタモさんとの共演おめでとうございます」「絵になるふたり」「曲も最高です」などといった声が続々と到着している。