TICAD（＝アフリカ開発会議）が20日から横浜で始まります。日本テレビは、開催直前の舞台裏を取材しました。

日本テレビ・鈴木しおり記者「TICAD開幕を2日後に控え、会場では急ピッチで準備が進められています」

TICADはアフリカの開発をテーマとする国際会議で、今年はアフリカ各国の首脳らが来日し、石破首相が共同議長を務めます。

日本テレビは、開催を目前に控えた会場を取材しました。

外務省職員「これが今回配られるコングレスバッグ（お土産袋）になります。中身がアフリカ由来のものであったり、アフリカの皆さんに持って帰っていただけるようなもの」

外務省の職員らが準備していたのは、アフリカ各国の要人らへのお土産です。

外務省TICAD担当・稲葉真奈美さん「縮む素材で持ち帰りもしやすいと考えて、日本っぽいもので選んでみた」

「日本の暑い夏を乗り切ってもらいたい」という思いの込められた扇子と、アフリカで広く使われている「蚊帳」の生地を使ったふきんなどがお土産として渡されます。

外務省TICAD担当・稲葉真奈美さん「今回のTICADのテーマのひとつが『日本とアフリカの共創』なので、日本らしさを入れつつアフリカの要素も取り入れたもの。今後の日本とアフリカの関係の発展の一助になればいいと思う」

今回のTICADでは、日本のAI・ロボット技術を活用して、アフリカの経済成長を支援する取り組みなどが提唱される見通しです。