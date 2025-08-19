ETF売買動向＝19日前引け、ｉＦ４百、ｉＦＴＰ年４が新高値 ETF売買動向＝19日前引け、ｉＦ４百、ｉＦＴＰ年４が新高値

19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.5％減の1676億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.3％減の1452億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> など80銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など10銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が61円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金895億7500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は941億2200万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が142億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が87億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が76億9700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が71億5400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が58億2600万円の売買代金となった。



株探ニュース

