19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数259、値下がり銘柄数284と、売り買いが拮抗した。



個別ではＴＨＥＣＯＯ<4255>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>がストップ高。キューブ<7112>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、レジル<176A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、イオレ<2334>、Ａｉロボティクス<247A>など39銘柄は年初来高値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、ＱＤレーザ<6613>、コラボス<3908>、インティメート・マージャー<7072>、ダイブ<151A>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>が年初来安値を更新。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、網屋<4258>、ブライトパス・バイオ<4594>、レナサイエンス<4889>、ＢＴＭ<5247>は値下がり率上位に売られた。



