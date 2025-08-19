ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 89575 -17.4 32670
２. <1357> 日経Ｄインバ 14281 -1.7 8297
３. <1458> 楽天Ｗブル 8700 5.6 38720
４. <1360> 日経ベア２ 7697 15.9 203.6
５. <1579> 日経ブル２ 7154 -2.5 351.7
６. <1321> 野村日経平均 5826 3.8 44990
７. <1459> 楽天Ｗベア 3486 -11.0 334
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2265 -22.0 50250
９. <1540> 純金信託 2199 4.6 14890
10. <1568> ＴＰＸブル 1913 -7.2 595.4
11. <1306> 野村東証指数 1538 -19.5 3241.0
12. <1329> ｉＳ日経 1366 25.3 4509
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1355 12.7 44850
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1030 153.7 721.3
15. <1330> 日興日経平均 1018 -9.0 45040
16. <1489> 日経高配５０ 996 38.9 2503
17. <1358> 日経２倍 862 47.1 61600
18. <1615> 野村東証銀行 753 15.3 449.2
19. <1326> ＳＰＤＲ 667 203.2 45350
20. <1305> ｉＦＴＰ年１ 649 264.6 3275.0
21. <2644> ＧＸ半導日株 639 41.4 1915
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 535 -25.4 2059.5
23. <1655> ｉＳ米国株 488 2.3 685.1
24. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 475 186.1 1992
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 453 -12.9 208
26. <1346> ＭＸ２２５ 398 -33.3 45040
27. <1678> 野村インド株 367 45.1 338.2
28. <2516> 東証グロース 342 -18.4 627.0
29. <1545> 野村ナスＨ無 334 -49.3 35300
30. <200A> 野村日半導 334 -26.3 1734
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 322 41.9 319.0
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 312 -32.2 2115
33. <1595> 農中Ｊリート 295 4.6 1958.0
34. <1356> ＴＰＸベア２ 288 -15.5 214.2
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 275 -36.8 1081
36. <1308> 日興東証指数 270 -53.9 3202
37. <1571> 日経インバ 270 -40.5 492
38. <2244> ＧＸＵテック 265 82.8 2720
39. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 250 62.3 352.6
40. <1597> ＭＸＪリート 243 428.3 1981.0
41. <1456> ｉＦ日経ベ 240 192.7 2097
42. <1671> ＷＴＩ原油 225 -35.0 2951
43. <1311> 野村コア３０ 209 1507.7 1641.5
44. <2634> 野村ＳＰＨ有 209 2222.2 2761.0
45. <1398> ＳＭＤリート 208 -6.7 1978.0
46. <2038> 原油先Ｗブル 206 11.4 1424
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 197 -36.5 54050
48. <1367> ｉＦＴＰＷブ 187 -55.8 45950
49. <2845> 野村ナスＨ有 187 648.0 2941.5
50. <2243> ＧＸ半導体 184 -9.8 2037
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
