　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 89575　　 -17.4　　　 32670
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14281　　　-1.7　　　　8297
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8700　　　 5.6　　　 38720
４. <1360> 日経ベア２　　　　7697　　　15.9　　　 203.6
５. <1579> 日経ブル２　　　　7154　　　-2.5　　　 351.7
６. <1321> 野村日経平均　　　5826　　　 3.8　　　 44990
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3486　　 -11.0　　　　 334
８. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2265　　 -22.0　　　 50250
９. <1540> 純金信託　　　　　2199　　　 4.6　　　 14890
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　1913　　　-7.2　　　 595.4
11. <1306> 野村東証指数　　　1538　　 -19.5　　　3241.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1366　　　25.3　　　　4509
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1355　　　12.7　　　 44850
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1030　　 153.7　　　 721.3
15. <1330> 日興日経平均　　　1018　　　-9.0　　　 45040
16. <1489> 日経高配５０　　　 996　　　38.9　　　　2503
17. <1358> 日経２倍　　　　　 862　　　47.1　　　 61600
18. <1615> 野村東証銀行　　　 753　　　15.3　　　 449.2
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 667　　 203.2　　　 45350
20. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 649　　 264.6　　　3275.0
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　 639　　　41.4　　　　1915
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 535　　 -25.4　　　2059.5
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 488　　　 2.3　　　 685.1
24. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 475　　 186.1　　　　1992
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 453　　 -12.9　　　　 208
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　 398　　 -33.3　　　 45040
27. <1678> 野村インド株　　　 367　　　45.1　　　 338.2
28. <2516> 東証グロース　　　 342　　 -18.4　　　 627.0
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 334　　 -49.3　　　 35300
30. <200A> 野村日半導　　　　 334　　 -26.3　　　　1734
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 322　　　41.9　　　 319.0
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 312　　 -32.2　　　　2115
33. <1595> 農中Ｊリート　　　 295　　　 4.6　　　1958.0
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 288　　 -15.5　　　 214.2
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 275　　 -36.8　　　　1081
36. <1308> 日興東証指数　　　 270　　 -53.9　　　　3202
37. <1571> 日経インバ　　　　 270　　 -40.5　　　　 492
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 265　　　82.8　　　　2720
39. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 250　　　62.3　　　 352.6
40. <1597> ＭＸＪリート　　　 243　　 428.3　　　1981.0
41. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 240　　 192.7　　　　2097
42. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 225　　 -35.0　　　　2951
43. <1311> 野村コア３０　　　 209　　1507.7　　　1641.5
44. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 209　　2222.2　　　2761.0
45. <1398> ＳＭＤリート　　　 208　　　-6.7　　　1978.0
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 206　　　11.4　　　　1424
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 197　　 -36.5　　　 54050
48. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 187　　 -55.8　　　 45950
49. <2845> 野村ナスＨ有　　　 187　　 648.0　　　2941.5
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 184　　　-9.8　　　　2037
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース