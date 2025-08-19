今年の「iPhone 17 Pro」はベースモデルが1049ドル（約15万4000円）からとなり、最低256GBのストレージを搭載すると、海外リークアカウントのInstant Digitalが報告しています。

↑Instant Digital / Weiboより。

現行モデルの「iPhone 16 Pro」は128GBのベースモデルが999ドル（約14万6000円）で、256GBモデルは1099ドル（約16万1000円）となっています。また上位モデルの「iPhone 16 Pro Max」は、256GBモデルからで1199ドル（約17万6000円）にて販売されています。

iPhone 17シリーズが50ドル値上げされるという噂は、以前にも伝えられていました。アップルは単純に製品を50ドル値上げするのではなく、あわせてストレージ容量を増やすことで、消費者を納得させようとしているのかもしれません。

アップルは9月9日にiPhone 17シリーズの発表イベントを開催し、9月19日にも製品が発売されると噂されています。はたして値上げが現実となるのか、実に気になるところです。

Source: Instant Digital / Weibo via MacRumors

The post iPhone 17 Pro、ストレージ倍増だけど少し値上げされそう appeared first on GetNavi web ゲットナビ.