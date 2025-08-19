ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、ユニークで触り心地のいい「スヌーピー」デザインの「耳ピコクッション」を紹介します！

ベルメゾン「スヌーピー」耳ピコクッション

価格：3,890円(税込)

サイズ：約21×38×20cm

選択：不可

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※他のものと長時間接していると色移りする恐れがあります

※汚れたときは、ぬるま湯、またはぬるま湯に浸した中性洗剤等を使用し、汚れた部分を軽くつまみ、もみ洗いしてください

※洗った部分はよくシワをのばし形を整え陰干ししてください

「スヌーピー」のお顔をそのままクッションにした、ベルメゾンの「スヌーピー」耳ピコクッション。

耳の部分はめくれるようになっており、腕が通せる穴になっています☆

穴から手を入れてポンプを押すと、「スヌーピー」の耳がピコッと上がってユニーク。

膝にのせて耳をピコピコ動かすのも楽しい、インパクトあるクッションです。

生地には触り心地のいい、なめらかな微起毛素材を使用。

詰めものもしっかり入っていて、抱きしめても気持ちいい感触です！

「スヌーピー」の優しい顔立ちを表現したデザインもポイント。

目や口は刺繍で表現されています☆

耳がピコピコ動いて楽しい、「スヌーピー」のお顔をデザインしたクッション。

「スヌーピー」耳ピコクッションは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 動く耳が楽しくて触り心地も抜群！ベルメゾン「スヌーピー」耳ピコクッション appeared first on Dtimes.