福留光帆、クロちゃんから「本気出せば福留はイケる」と思われている

タレントの福留光帆（21歳）が、8月18日に放送されたバラエティ番組「くりぃむナンタラ」（テレビ朝日系）に出演。安田大サーカス・クロちゃんから「本気出せば福留はイケる」と思われていると語った。



安田大サーカス・クロちゃんの1番結婚したい女性芸能人についてトークが行われ、相変わらずギャルが好きなのでは、という意見が出る中、福留光帆が「私です」とコメント。



福留は「私がすごいクロちゃんに懐いてるからって、裏側で『本気出せば福留はイケる』とか思われてて。こんな風に懐いてくる人が今までいなかったからか『本気出せばイケる』って言ってるというのを噂に聞きまして」と話す。



クロちゃんは「イケるとは思ってるけれど、みったんのことはタイプじゃないからね」「（結婚してくれと言われたら）結婚すると思います」と上から目線で答え、福留は「私、この人と結婚すると思われる？え？」と驚いた。