中国の有名画家であり、著名な書道家でもある范曽さん（８７）が、昨年結婚した５０歳年下の妻に誘拐されたという噂が、８月１６日に中国ＳＮＳ上に投稿され、大きな話題を呼んだ。范曽さんは、彼の作品が数十億ウォンで取引されるような中国の「国民画家」として知られている。

范曽さん昨年４月、５０歳年下の元モデル・徐萌さん（３７）と４度目の結婚をし、自らＳＮＳで「藝林佳話（芸術界の美談）」として結婚を報告して注目を集めた。徐萌さんは２００８年のミス・チャイナ・インターナショナル大会で４位に入賞し、一時は「中国一のスタイルを持つスーパーモデル」と称された。

しかし、「誘拐スキャンダル」は半日で巨額の財産をめぐる親子間の争いによる誤解だったことが明らかになった。

香港紙「明報」が１８日に報じたところによると、この噂は范曽さんの二番目の妻との間に生まれた娘の范曉螵さんが、１６日午前、自身の微博に投稿したことで始まった。范さんは「父が継母の徐萌さんに連れ去られて、先月１３日から行方不明になっており、５０年間収集してきた書画や骨董品もすべて消えた」と主張した。

中国芸術界の巨匠が作品とともに姿を消したというニュースに、ＳＮＳ上は騒然となった。しかし、同日夜には中国版インスタグラムと呼ばれる小紅書に、范一夫さんが「祖父が展示会に来た」として３枚の写真を投稿した。写真には、范曽さんと妻の徐萌が彼の個展を見学する様子が映っていた。范一夫さんは、范曽さんの三番目の妻と元夫の間に生まれた息子であり、現在は北京の陶然天美術館で個展を開催中だ。

中国警察は「范曽さんに関する誘拐の通報は受けていない」と発表した。また、１４日には范曽さんの作品を紹介する公式ＷｅＣｈａｔアカウント「范曽の詩文書画」が、「范曽さんは２０年以上住んでいた北京の別荘から新居へ引っ越した」と報じた。そこに保管されていた数千万元（数億円）相当の彫刻や名画などの美術品も、妻の徐萌さんが所有する北京の建物に移されたという。正確な住所は明かされておらず、「引っ越しはプライバシー保護と健康上の理由」とだけ説明されている。

中国美術界の関係者は「范曽さんが１カ月以上行方不明という噂は事実ではない。今回の件は、引っ越しをめぐる家族間の誤解と対立によるものとみられる」と語った。

范曽さんは、１９８９年の六四天安門事件の翌年にシンガポールでの展示会を機に香港経由でフランスに渡り、「精神的自由を求めて中国を離れた。政治家に対する思いは憎しみよりも遺憾に近い」と表明した。その後、１９９３年に中国政府に帰国を申請し、北京大学中国画法研究院の院長、中国芸術研究院の終身研究員などを務めた。

２０１６年３月には、習近平国家主席が引用した古典の言葉を用いた范曽さんの書道展が北京の中国国家博物館で開催され、当時の文化部長や中央宣伝部の副部長など、政府高官も参加したと台湾中央通信社は１８日に報じている。