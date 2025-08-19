不二家は、配って、遊んで、楽しいハロウィン商品を期間限定で発売する。菓子商品は、全国のスーパー、コンビニエンスストアなどで8月26日から発売する。洋菓子商品は、全国の不二家洋菓子店で9月から順次発売する。

不二家のロングセラーブランド「ポップキャンディ」、「カントリーマアム」、「ホームパイ」、「ハートチョコレート」から、ハロウィン限定の新商品が登場する。今年は「ばらまけ！ハロウィン」をテーマに、個包装で遊んで楽しめる商品が勢ぞろいする。子どもから大人まで、みんなに配って一緒に楽しめる仕掛けでハロウィンパーティーを盛り上げる。

「ハロウィンポップキャンディ袋」は、味と色が異なる「グレープ味」「オレンジ味」「アップル味」のポップキャンディ3種アソートで、何色が何味か当てて遊べる。個包装はさまざまな仮装をしたペコちゃん、ポコちゃん、ドッグが並んだハロウィン限定デザインとなっている。



左から：「ハロウィンカントリーマアム（バニラ＆パンプキンタルト）」「ハロウィンホームパイ（バター＆パンプキンラテ）」

「ハロウィンカントリーマアム（バニラ＆パンプキンタルト）」と「ハロウィンホームパイ（バター＆パンプキンラテ）」は、一人で簡単に楽しめるゲームやみんなと話しながら楽しめるちょっと難しいゲームが載った楽しい個包装（各全12種）とのこと。仮装したペコちゃんが可愛い、ハロウィン限定デザインのパッケージになっている。

「カントリーマアム」は、定番の「バニラ」と、パンプキンパウダーを生地に練り込み焼き上げた、焼き立てのような香 ばしさとかぼちゃの甘みを楽しめるハロウィン限定の「パンプキンタルト」の2種アソート。「ホームパイ」は、定番の「バター」と、パンプキンパウダーとミルクパウダーを生地に練り込み焼き上げた、かぼちゃの風味とミルクの甘さが楽しめるハロウィン限定の「パンプキンラテ」の2種アソートになっている。



「ハロウィンブラックハートチョコレート袋」

「ハロウィンブラックハートチョコレート袋」は、ザクザク食感のブラックビスケットを使用した、ハロウィン限定のハートチョコレート。絵探しゲームが楽しめる個包装（全5種）になっている。



「ハロウィンサンリオキャラクターズチョコレート」

「ハロウィンサンリオキャラクターズチョコレート」は、サンリオの人気キャラクター、ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、の顔をかたどった可愛い棒付きチョコレート「サンリオキャラクターズチョコレート」からハロウィン限定デザインのアソートが登場する。みんなに配りたくなる6本セット。パッケージは広げて分割できて、中は個包装なので配り菓子にもぴったりだとか。パッケージを切り取るとお面として遊べる。



「ペコちゃんハロウィンミニバッグ」

「ペコちゃんハロウィンミニバッグ」は、「ミルキー」と、ハロウィンデザインの個装が可愛い「カントリーマアム」の詰め合わせ。仮装をしたペコちゃんやポコちゃん、ドッグのデザイン（全3種）となっている。取っ手付きBOX入りで、ちょっとしたプレゼントにもおすすめだとか。



「おかし巾着（ペコちゃん75thデザイン）

「おかし巾着（ペコちゃん75thデザイン）」は、手土産やプレゼントにもぴったりな、不二家のお菓子が入った巾着袋。ペコちゃん75周年を記念した特別なデザイン（全2種）となっている。巾着袋は食べ終わった後に小物入れなどに使える。

［小売価格］

ハロウィンポップキャンディ袋：オープン価格

ハロウィンカントリーマアム（バニラ＆パンプキンタルト）：オープン価格

ハロウィンホームパイ（バター＆パンプキンラテ）：オープン価格

ハロウィンブラックハートチョコレート袋：オープン価格

ハロウィンサンリオキャラクターズチョコレート：オープン価格

ペコちゃんハロウィンミニバッグ：各340円

おかし巾着（ペコちゃん75thデザイン）：各900円

（すべて税込）

［発売日］

ハロウィンポップキャンディ袋：8月26日（火）

ハロウィンカントリーマアム（バニラ＆パンプキンタルト）：8月26日（火）

ハロウィンホームパイ（バター＆パンプキンラテ）：8月26日（火）

ハロウィンブラックハートチョコレート袋：8月26日（火）

ハロウィンサンリオキャラクターズチョコレート：8月26日（火）

ペコちゃんハロウィンミニバッグ：9月12日（金）

おかし巾着（ペコちゃん75thデザイン）：9月26日（金）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp