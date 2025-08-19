〈「僕にはもう、音楽を伝える資格がなくなった」オリコン最高5位のV系バンドマン→引退して「行列のできるエステティシャン」に大変身…42歳・元ミュージシャンの人生を変えた『バンドの解散事件』【ヒィロ】〉から続く

「僕は『変わらないといけない』と言いたいのではなく、自分がやって楽しかったことを伝えたいだけなんです。『悩んでいるより、ヴィジュアル系バンドでも何でも、やってみたほうが楽しいよ』って」

少年時代はいじめられっ子、青年時代は人気V系バンドのベーシスト、そして現在は「予約の取れない人気エステティシャン」に変身したヒィロさん（42）。いったいなぜ彼はここまで変われたのか？ インタビュー最終回では、「2回の変身の理由」を直撃した。（全2回の2回目／最初から読む）



引きこもりだった少年時代のヒィロさん。その後、彼はV系バンドマン、人気エステティシャンと2度の変身を遂げる（写真：本人提供）

独立して「最初の3ヶ月」はつらかったが…

――ミュージシャン引退後、エステサロンを開くために、どんなことをしたのですか？

ヒィロ まずは経営セミナーに通いました。同時に、美容スクールやボディケアスクールを掛け持ちしながら、解剖生理学なども勉強し、10ヶ月ほどかけてエステサロン開業に必要な知識は全て習得する努力をしました。

店の立地は、アクセスの良さと知名度の高さを重視して、渋谷駅徒歩6分の物件に。バンド時代の貯金を使い果すつもりでフルリフォームし、理想のエステサロンを作り上げました。「オープン1年で、予約の取れないエステを作る。達成できなければ店を閉める」と決め、プライベートエステサロン「Dear Lily」を、2016年にオープンしました。

――反響はいかがでしたか？

ヒィロ 最初の3ヶ月は、かなり集客が厳しかったです。それでも毎月経費は出ていくし、「予約の取れないエステ」にしなければ閉めなければいけません。バンドという大切な存在を壊してしまった経験から、絶対にお店を失いたくないと思うようになり、必死で打開策を考えました。

――どうやって集客したのでしょうか？

「予約困難なサロン」ができるまで

ヒィロ SNSを使った宣伝に力を入れました。元々、美容について発信していたXアカウントのフォロワーが1万6000人を超えていたのですが、エステサロン専用のアカウントを新たに開設しました。そこでお客様に口コミを投稿してもらうために、心から満足していただけるよう、常に120％の施術を心がけました。

エステでは、80％まで施術をした時点で、お客様の顔は変化しているんです。そして100％の施術をすると満足してくださり、120％の施術を尽くすことでリピーターがつき、さらに周りの方に広めてもらえるようになります。

これはバンドマン時代に経験したことで、ライブで120％のパフォーマンスをすると、ファンが次回のライブに友人を連れてきてくれました。

また営業時間後には、夜中まで友達のバンドマンに無料で施術をして、SNSで口コミを発信してもらいました。それが終わると、朝方までSNSで宣伝です。それを繰り返していると、段々と評判が広がり、メディア取材も増えました。そして半年後には、毎月の予約枠が一瞬で埋まるようになったんです。

――「予約の取れないエステ」を実現したんですね。今後の展開はどう考えていますか？

ヒィロ 多店舗展開や、人を雇って予約枠を増やすことは考えていません。なぜなら、僕が誰かに雇われたとしたら、絶対に手抜きをすると思うからです。店を増やせば、やる気のない従業員が出てくるでしょうし、僕と同じだけの熱量を持って伝えられるはずがないと思います。フランチャイズや、大手グループへのお誘いもありますが、「Dear Lily」は渋谷の1店舗だけと決めています。

――太っていたことでイジメられた経験があり、現在は美容業に携わる立場から、容姿について悩む人が増えていることをどう思いますか？

「コンプレックス」は最大の武器

ヒィロ 人の目を気にするよりも、自分自身でかっこいい、かわいいの基準を持ったほうがいいと思います。例えばダイエットをしても、自分では努力しているのに、他人から「全然変わってないじゃん」と言われて落ち込む人が結構多いんです。でも、自分が自分を褒めてあげなくて、誰が褒めてくれるんですか。皆、自分に厳し過ぎるのではないでしょうか。

――辛い経験を乗り越えていくためには、何が大切だと思いますか？

ヒィロ 僕自身、色々な方の引きこもりの経験談を見ることがあります。すると多くの人が、かわいくなったりカッコよくなったりして、「自信が持てるようになった」「コンプレックスを抜け出したから今がある」と仰っているんです。

僕は、“引きこもり”から、ヴィジュアル系のバンドマンになることで、“人間”に変身しようとしました。でも、一生消えないコンプレックスを抱え続けています。

小学校に行かなくなった日から現在まで、不安を感じなかった日は1日もありません。今でも自分のことを「気持ち悪い」と感じるときもあります。だからこそ、もっと頑張りたい。コンプレックスは美容をするうえで最強の武器だと思っています。みんなコンプレックスを消そうとしすぎです。誰かの成功体験なんて、遺伝子や運が一人ひとり違うのだから、意味はありません。それよりも、自分自身がいいと思うものを見つけて、それに近づこうとすればいいんです。

僕は「変わらないといけない」と言いたいのではなく、自分がやって楽しかったことを伝えたいだけなんです。「悩んでいるより、ヴィジュアル系バンドでも何でも、やってみたほうが楽しいよ」って。

――ヒィロさんの今後の目標は何ですか？

目標は…

ヒィロ 自分ひとりだけで綺麗になりたいのではなく、誰かと一緒に綺麗になりたいと思っています。僕を必要としてくれる目の前にいる人を綺麗にするのが、今の僕のやりたいことです。

（都田 ミツコ）